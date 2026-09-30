Celia Molina 30 SEP 2026 - 10:50h.

El entorno de Chad y Robe Lowe ha enviado un comunicado a la revista People para informar de la muerte de la adolescente

Madre e hija mueren de cáncer con diez horas de diferencia: su familia estaba en el tanatorio cuando se enteró del otro fallecimiento

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La familia de Chad Lowe, actor de películas y series como 'Infiel' o 'Melrose Place' y hermano menor de Rob Lowe, ha enviado un comunicado a la revista People para anunciar la trágica muerte de la hija mediana del intérprete. Tras divorciarse de Hilary Swank en el año 2007, Chad se casó con la productora Kim Painter, con quien tuvo tres preciosas hijas: la mayor, Mabel, de 17 años, la menor, Nixie Barbara, de 10 y Fiona Hepler Lowe, de 13, que acaba de fallecer.

Aunque en el texto trasladado a la prensa no se especifica la causa de la muerte de la joven, sí que se incluye la recomendación de llamar a una línea anti-suicidio a todos aquellos que estén pasando por una mala situación de la salud mental.

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"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona. Era una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar. Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían profundamente. De hecho, era la luz de nuestras vidas", comienza el breve comunicado publicado por People.

La familia recomienda un teléfono de prevención al suicidio

"Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos. Si tú o alguien que conoces está pasando por dificultades de salud mental, ponte en contacto con la línea de ayuda 988 Suicide & Crisis Lifeline llamando o enviando un mensaje de texto al 988"", concluye el entorno de los Lowe.

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"Ella era la luz de nuestras vidas"

El año pasado, Chad, compartió una publicación en Instagram para celebrar que Fiona entraba en la adolescencia: "¡Celebrando que hoy Fiona se convierte oficialmente en adolescente!", escribió junto a una foto de su hija en 2025. "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! Te quiero muchísimo", añadió su orgulloso padre.

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"Ser padre es el mayor privilegio de mi vida"

El cumpleaños de Fiona se celebró después de que la familia sufriera la desgarradora pérdida de su hogar en el incendio de Pacific Palisades a principios de ese mismo año. Justo después del día de Reyes, el fuego se propagó por esta urbanización de lujo de Los Ángeles, siendo este incendio uno de los más destructivos de la historia del condado.

En febrero, Chad contó que la familia fue a ver los restos de la casa donde las tres niñas habían crecido: "Casi un mes después de que evacuáramos, nuestras niñas pudieron por fin volver para ver lo que quedaba de su hogar. La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente extraordinaria. Me sorprende su espíritu y su resiliencia. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único propósito. Ser su padre es la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida", dijo el progenitor.

Por el momento, ni los padres de Fiona ni su tío, el famoso actor Rob Lowe, se han pronunciado personalmente sobre tan dura pérdida. En el comunicado, su entorno pide privacidad a la espera de que transciendan las causas de la muerte de la adolescente.