La influencer Jennifer Burnham confirma la muerte de su hijo de cuatro años

Claudia Barraso 15 OCT 2026 - 19:07h.

La influencer ha publicado un vídeo acompañado de un texto en el que le dedica unas emotivas palabras a su hijo

Compartir







La influencer Jennifer Burnham ha revelado la trágica muerte de su hijo Baxter de tan solo cuatro años a través de una emotiva publicación que ha hecho en su perfil de redes sociales. Además de contarles a sus seguidores la terrible pérdida, ha rendido un bonito homenaje a su hijo donde le dedica unas cariñosas palabras.

El pequeño falleció el pasado lunes 5 de octubre y su madre confiesa en redes sociales que desde que nació fue “un sueño hecho realidad”. “Tienes la cara angelical más perfecta y la personalidad más dulce. Siempre eres amable con todos y siempre te encanta sostener un coche en cada mano o una bolsa de ellos contigo donde quiera que vayas”.

Aunque en el post no ha confirmado los motivos del fallecimiento del pequeño, ha publicado un vídeo donde recopila diferentes fotografías con su hijo desde que apenas era un bebé y recuerda los bonitos momentos a su lado.

El comunicado de su familia

“Amas a tu familia, coches, galletas con chispas de chocolate, karate y todos tus amigos. Escogías flores de mamá todos los días en nuestros paseos. Te extrañamos demasiado, pero sabemos que sigues con nosotros todos los días, cuidando de mamá, papá y tu hermanito Barron desde el cielo. Te amamos siempre y para siempre”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el vídeo aparece Baxter creciendo y celebrando cada uno de sus cuatro cumpleaños hasta que este lunes, su madre e influencer ha confirmado la peor de las noticias sobre su hijo, pese a que no ha terminado de especificar si ha sido un fallecimiento repentino o si por el contrario, el pequeño sufría una enfermedad desde hace años.