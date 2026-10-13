El actor, que tenía parálisis cerebral, ha fallecido en su domicilio en Brownsville, Texas

Popular tras interpretar a Walter Jr en 'Breaking Bad', era un "apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad"

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TexasEl actor Roy Frank RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White en la multipremiada serie 'Breaking Bad', ha muerto a los 34 años, tal como han confirmado sus representantes en un emotivo mensaje.

Popular por su papel compartiendo elenco con Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn y compañía en la producción estadounidense, aprovechó su tirón mediático para convertirse en un activista por los derechos de las personas con discapacidad, siendo que él mismo padecía parálisis cerebral.

RJ Mitte ha muerto en su domicilio en Brownsville, Texas

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", han anunciado sus representantes, que han señalado que, basándose en su propia experiencia personal, aportó "autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

En la serie, el actor, que ha muerto en su domicilio en Brownsville, Texas, interpretó a Walter Jr, hijo del químico más famoso de la televisión: Walter White, el 'Heisenberg' de Bryan Cranston, quien emocionado ha lamentado el fallecimiento de su compañero de reparto en un duro mensaje a través de las redes sociales: "Te echaré de menos hijos", señala, subrayando que "nació con parálisis cerebral, pero jamás permitió que esa condición sirviera como excusa para nada y afrontó los exigentes horarios de rodaje con una determinación admirable”.

Bryan Cranston lamenta la muerte de RJ Mitte recordando su trabajo en 'Breaking Bad'

Recordando su trabajo juntos en 'Breaking Bad', serie que obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy y que ganó hasta 16 de ellas, siendo considerada una de las mejores de la historia, Cranston ha recordado también el talento de RJ Mitte interpretando a Walter Jr, quien también tenía parálisis cerebral: "Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres televisivos, Anna (Anna Gunn, Skyler) y yo, aunque como todo adolescente, a veces los ignoraba traviesamente para aprender las lecciones por sí mismo. Era una de las estrellas de una serie que tuvo un éxito enorme, pero seguía siendo un chaval. Cuando empezamos a rodar el episodio piloto, en febrero de 2007, aquel chico era todavía muy inexperto, pero poco a poco vimos cómo se iba convirtiendo en un actor magnífico. Aprovechó la experiencia adquirida en la serie para convertirse en una voz destacada en defensa de los intérpretes con discapacidad y llegó a dirigir una organización benéfica centrada en ayudar a la comunidad de personas con discapacidad. Todo ese talento, todas esas promesas y ese potencial perdidos resultan ahora una tragedia”, ha señalado.

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A todo ello, y ahondando además en las circunstancias alrededor de su muerte, Cranston añade: “Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Hace apenas unas semanas estábamos intercambiando mensajes para organizar cuándo podíamos quedar a comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería y que disfruté enormemente de su compañía durante los años que trabajamos juntos en la serie, y también después, cuando los focos de ‘Breaking Bad’ se apagaron... Te echaré de menos, hijo”, finaliza.