Se confirma la causa de la muerte de RJ Mitte, actor e hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

El intérprete con parálisis cerebral alcanzó la fama gracias a su participación en la serie creada por Vince Gilligan

Muere RJ Mitte, hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

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La muerte de RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie 'Breaking Bad', ha dado un nuevo giro tras conocerse la causa del fallecimiento.

El representante del actor ha confirmado a la revista 'People' que murió por suicidio el pasado lunes, 12 de octubre, a los 34 años, en Texas. La noticia ha conmocionado a los seguidores de la ficción, que pierden a uno de sus rostros más reconocibles de la serie.

La confirmación de la causa de la muerte llega después de que trascendiera el fallecimiento del artista y de que las autoridades informaran de que se había abierto una investigación.

Los detalles de su muerte

Según la información publicada por la revista, los agentes del Departamento de Policía de Brownsville recibieron un aviso a las 12:50 horas del pasado lunes, en horario local, y encontraron al actor muerto cuando acudieron a su domicilio.

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En un primer momento, la policía señaló que tanto la causa como las circunstancias del deceso estaban pendientes de esclarecerse mientras continuaban las pesquisas. Después, el representante de Mitte confirmó a la publicación estadounidense que el actor había muerto por suicidio. Por el momento, no se han hecho públicas las razones que pudieron llevarle a tomar esa decisión.

De acuerdo con el citado medio, un juez declaró a Mitte fallecido a la 1:32 horas. Tras la autopsia, un médico forense determinará la causa oficial de su muerte. Sin embargo, el juez indicó que no se apreciaban indicios de violencia.

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La noticia ha supuesto un duro golpe para quienes siguieron su trayectoria desde su irrupción en la pequeña pantalla. Aunque su popularidad llegó gracias a 'Breaking Bad', Mitte también convirtió su propia experiencia con la parálisis cerebral en una plataforma para reclamar una mayor inclusión en la industria audiovisual.

El hijo de Walter White en 'Breaking Bad'

RJ Mitte alcanzó la fama gracias a su participación en la serie creada por Vince Gilligan que se estrenó en 2008 y concluyó en 2013. Durante sus cinco temporadas, el actor interpretó a Walter White Jr., el hijo adolescente de Walter White, al que daba vida Bryan Cranston, y de Skyler White, interpretada por Anna Gunn.

Su personaje, que también utilizaba el nombre de Flynn, ocupaba un lugar fundamental en la historia familiar del protagonista. Mientras Walter White iniciaba una transformación que le llevaba desde su vida como profesor de química hasta convertirse en un fabricante de metanfetamina, su hijo permanecía ajeno durante gran parte de la trama.

La relación entre ambos se convirtió en uno de los elementos más emotivos de la serie. Walter Jr. admiraba en un primer momento a su progenitor, pero la desintegración de la familia y la revelación de los secretos que rodeaban su doble vida terminaron por alterar ese vínculo.

La interpretación de Mitte también llamó la atención porque el actor tenía parálisis cerebral, al igual que el personaje al que interpretaba.

Su vida más allá de la pantalla

Más allá de la pantalla, el actor creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad. "Además de entretener a amigos y familiares de todo el mundo, fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's", ha narrado su representante.

Mitte también fue presidente de la Fundación Mitte, "apoyando los esfuerzos filantrópicos y las iniciativas comunitarias, al tiempo que utilizaba su plataforma para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

"En estos momentos, pedimos a la gente que respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluye el comunicado del representante.

En el plano personal, el intérprete se comprometió con su novia, Kennedy Suarez, en octubre de 2025 tras varios años de relación. La propuesta de matrimonio coincidió con el 30º cumpleaños de ella, por lo que la pedida fue todavía más emotiva.

Aunque la pareja había expresado su intención de casarse, hasta ahora no se ha confirmado públicamente que la ceremonia se hubiera realizado.

Además, todo apunta a que su prometida se ha borrado las redes sociales tras lo sucedido.