La intérprete de 'Million Dollar Baby' se convirtió en madre por primera vez a los 48 años, fruto de su relación con Philip Schneider

La actriz Hilary Swank anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años

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Hilary Swank ha anunciado que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años. Una noticia que ha llenado de alegría a su familia pero que también ha reabierto el debate sobre la maternidad después de los 50 años.

Ahora, la protagonista de 'Million Dollar Baby' ha querido pronunciarse y responder a las críticas que ha recibido por ser madre a una edad que todavía genera polémica.

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"Hay muchas críticas que reciben las mujeres por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante", ha señalado la intérprete en un adelanto de la entrevista en el programa de Drew Barrymore, cuya emisión está prevista para el próximo 20 de octubre.

"Es muy extraño. Los hombres tienen bebés cuando están cerca de los 80 años y no se dice nada, y no es una forma de hablar ni una broma", ha añadido Swank.

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Durante su conversación con Barrymore, la ganadora de dos premios Óscar ha recordado el comentario de una mujer que se mostró muy crítica con su decisión de tener hijos cuando ya había cumplido los 48 años. "¿Cómo te atreves? Eres demasiado mayor", le dijo aquella persona, según ha relatado la actriz.

La mujer le explicó que su padre había sido su "persona favorita" en el mundo y que había fallecido cuando ella tenía alrededor de 20 años. Una pérdida que estaba relacionada con el temor a que los hijos de una madre de más edad pudieran perderla demasiado pronto.

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La actriz, que también ha sufrido la pérdida de su padre, ha explicado al rememorar esa anécdota: "Me sentí identificada porque mi padre también ha fallecido, pero era una de mis personas favoritas. Pensé para mis adentros: preferiría haber nacido y haber tenido a esa persona que era mi favorita, y haber vivido esa experiencia, antes que no haberla tenido en absoluto".

Su nuevo embarazo

La noticia de su nuevo embarazo se conoció este pasado miércoles, 14 de octubre, cuando la actriz compartió un vídeo en Instagram junto a su marido y sus dos hijos.

Fiel a su sentido del humor, los cuatro aparecen bailando en la oscuridad con luces fluorescentes adheridas a la ropa. Las siluetas luminosas dibujan sus cuerpos hasta que la atención se dirige al vientre de la intérprete, donde una pequeña figura hecha también con luces representa al bebé que está en camino.

La actriz acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: "Muchos me han preguntado qué proyecto voy a hacer a continuación. Este se estrena en diciembre".

Su primera maternidad llegó a los 48 años y por partida doble

Aunque ahora espera a su tercer hijo, la maternidad llegó por primera vez a la vida de Swank en abril de 2023. La actriz tenía entonces 48 años y dio la bienvenida a sus mellizos, Aya y Ohm, junto a Philip Schneider, con quien se había casado en agosto de 2018.

Swank había anunciado aquel primer embarazo unos meses antes, en octubre de 2022, durante una entrevista en el programa estadounidense 'Good Morning America'. La intérprete sorprendió a los espectadores al revelar que llevaba tiempo deseando ser madre y que, finalmente, su sueño se cumpliría por partida doble.

"Voy a ser madre, y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer", anunció entonces, visiblemente emocionada.

El nacimiento de Aya y Ohm se produjo en abril de 2023. La intérprete confirmó la llegada de sus hijos a través de las redes sociales con una fotografía en la que aparecía sosteniendo a los recién nacidos. "No ha sido fácil. Pero vaya si ha merecido la pena", escribió junto a la imagen.

Desde entonces, la actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre.