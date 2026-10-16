Claudia Barraso 16 OCT 2026 - 18:25h.

Las imágenes han impactado a sus compañeros y seguidores al ver cómo la enfermedad le afectó

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El actor Joe Manganiello ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar unas imágenes suyas después de una dura operación a la que tuvo que someterse en 2016 para extirparle el intestino grueso. Algo que ya adelantó en sus memorias ‘Bloodlines’ donde confesaba que estuvo a punto de morir, para lo que dejaba unas cuantas imágenes de los momentos más duros que tuvo que atravesar.

El actor de ‘One Piece’, ha publicado una primera foto sin camiseta, sentado en una habitación de hospital y tapándose la tripa. Una fotografía “posterior a la amputación de su intestino grueso”: Finalmente perdería un total de 27 kilos durante las dos semanas posteriores a la cirugía. Si te acercas, puedes ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía arrastrándose sobre las sábanas”.

En la segunda imagen aparece su abdomen tras ser operado y con la anastomosis que le hicieron ya curado. “Una toma de mi abdomen después de la reconexión de la cirugía o anastomosis, en la que se quitó mi bolsa de ostomía y se reconectó lo que quedaba de mi tracto digestivo”. En su piel se pueden apreciar también algunos de los salpullidos que más tarde comenta e incluso se puede apreciar la delgadez de la que habla en el texto.

Los efectos de su enfermedad

La tercera imagen es de su cara llena de marcas, especialmente por la nariz y la frente, provocada por la enfermedad que sufrió durante años: “Un ejemplo de la multitud de afecciones de la piel con las que estuve plagado durante los siete años que estuve enfermo. Mi piel, un órgano inmunológico, fue afectada con casi todas las afecciones conocidas por el hombre, generalmente en combinación”.

La publicación no ha tardado en recibir cientos de comentarios y miles de me gustas en menos de 24 horas, de muchos de sus compañeros y amigos deseándole lo mejor y dándole las gracias por haber compartido estos momentos tan duros de esta manera tan pública y abierta.