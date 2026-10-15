La intérprete de 'La que se avecina' ingresó en la cárcel de Alhaurín de la Torre por un delito de robo con violencia en grado de tentativa

La actriz Mónica Cervera ingresa en prisión provisional tras ser detenida en Marbella por una reclamación en una causa penal

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Mónica Cervera vuelve a estar en el foco mediático. La actriz ha salido de prisión después de cumplir una condena de 11 meses y ha decidido hablar por primera vez ante las cámaras sobre su experiencia entre rejas, las circunstancias que la llevaron a ingresar en un centro penitenciario y el difícil momento personal que atraviesa desde hace años.

Ha sido el programa 'La tarde se mueve', de Telecinco, el que ha conseguido las primeras declaraciones de la intérprete tras recuperar la libertad. El reportero Álex Álvarez ha conversado con ella y el espacio ha adelantado algunos fragmentos de la entrevista que se emitirá este jueves al completo y que permitirá conocer más detalles de su situación actual y de cómo ha vivido este periodo.

"Ha sido duro porque no es grato estar en un lugar así", ha asegurado Cervera al recordar su paso por prisión. La actriz tampoco ha ocultado la incomodidad que siente al volver a hablar públicamente de su vida y de los acontecimientos que la han llevado hasta este punto. "Tengo muchísima vergüenza de hablar aquí con vosotros", ha confesado.

Uno de los asuntos sobre los que se ha pronunciado la actriz de 'La que se avecina' es sobre la posibilidad de regresar a prisión. La actriz se ha mostrado tajante al respecto y ha expresado su incredulidad ante la idea de volver a vivir una situación semejante.

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"¡Estaría bueno! ¡Por un pedazo de queso y un paquete de cacahuetes en un chino!", ha exclamado al referirse al episodio que acabó desembocando en su condena y el procedimiento judicial que se remonta a febrero de 2021 y que terminó con su pena de cárcel.

La intérprete también ha respondido a las informaciones sobre los enfrentamientos que habría protagonizado durante su estancia en prisión. Sin entrar todavía en todos los detalles que se esperan de la conversación completa, ha aseverado: "No soy agresiva, he tenido un par de ataques, sí, porque me defendí, en este caso fue en defensa propia".

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En la entrevista también ha abordado la etapa en la que estuvo viviendo en la calle antes de entrar en el centro penitenciario. "Da miedo dormir por las noches a la intemperie, da miedo sobre todo para una chica", ha incidido.

El programa ha anunciado que ofrecerá el testimonio completo este jueves, 15 de octubre, con más detalles sobre su trayectoria, su situación personal y los acontecimientos que han marcado los últimos años de su vida.

La condena de Mónica Cervera

Para comprender cómo la actriz ha terminado cumpliendo 11 meses de prisión hay que remontarse a febrero de 2021. Según los hechos que se consideraron probados en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, Cervera entró en un establecimiento comercial de Marbella e intentó llevarse una bolsa de cacahuetes sin pagarla.

La propietaria del negocio se percató de lo sucedido y le recriminó que abandonara el establecimiento sin abonar el producto. Fue entonces cuando, de acuerdo con la resolución judicial, la actriz reaccionó con violencia y propinó varios puñetazos y empujones a la comerciante en su intento de marcharse. Finalmente, no consiguió abandonar el lugar con el producto y los hechos terminaron en un procedimiento penal.

La dueña del establecimiento sufrió lesiones que necesitaron atención médica. Según la sentencia, precisó de siete días para recuperarse, uno de ellos impeditivo. Aunque la perjudicada renunció a reclamar una indemnización, esa circunstancia no impidió que el procedimiento siguiera adelante.

El juzgado condenó a Mónica Cervera en 2023 por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, por el que le impuso 11 meses de prisión, y por un delito leve de lesiones, castigado con un mes de multa a razón de seis euros diarios, lo que suponía un total de 180 euros.

La actriz reconoció los hechos durante la fase de instrucción, aunque no compareció en el juicio pese a haber sido citada legalmente. La declaración de la víctima y las imágenes de las cámaras de seguridad también fueron valoradas en el procedimiento.

La pena de prisión no significó que entrara en prisión de inmediato. Sin embargo, en febrero de 2025, la situación judicial de la actriz dio un giro cuando fue detenida en Marbella a raíz de una reclamación judicial pendiente.

La noticia sorprendió por la situación personal en la que se encontraba la intérprete. Cervera vivía en las calles de Marbella ya había trascendido a los medios de comunicación.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en la prisión de Alhaurín de la Torre. No ha sido hasta ahora cuando ha podido abandonar el centro penitenciario.