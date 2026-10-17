Javi de Hoyos ha explicado que la separación se habría producido de manera amistosa

De Hoyos también ha insistido en que la ruptura se habría producido sin enfrentamientos entre ambos

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El futbolista del FC Barcelona, Pau Cubarsí, y Martina Riera han roto su relación. Ambos mantuvieron su noviazgo alejado de la exposición pública pero ahora se han vuelto los protagonistas tras las últimas informaciones. Hace unos días, Anna Gurguí contó en 'Divinity' las pistas que podían apuntar a una posible ruptura entre los dos. Ahora, Javi de Hoyos ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales.

"Pau Cubarsí y Martina Riera han roto su relación", ha anunciado Hoyos, quien ha compartido los detalles de su relación sentimental. El periodista ha explicado que, aunque durante los últimos días habían circulado especulaciones, ha preferido esperar hasta disponer de información contrastada.

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"Durante estos días se había especulado mucho sobre si habían roto o no", según Javi de Hoyos

Javi de Hoyos ha destacado que ha sido prudente a la hora de dar esta noticia. "Durante estos días se había especulado mucho sobre si habían roto o no, debido a que se habían dejado de seguir en las redes sociales", ha relatado. Según ha contado, ha querido comprobar la información con su entorno cercano. El periodista ha explicado que la separación se habría producido de manera amistosa: "Han roto de manera amistosa, no hay terceras personas".

Así, ha descartado la presencia de una tercera persona que haya motivado el fin de la relación. De Hoyos también ha insistido en que la ruptura se habría producido sin enfrentamientos entre ambos: "Aunque hayamos visto que se han dejado de seguir en las redes sociales, lo han dejado de buenas maneras". El periodista ha avanzado que seguirá compartiendo información sobre el asunto a medida que conozca nuevos detalles.