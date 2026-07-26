Fiesta 26 JUL 2026 - 20:40h.

Todos los detalles de los rumores que relacionan a la cantante Ana Mena con el futbolista Ferrán Torres

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Continúan los rumores que relacionan a la cantante Ana Mena con el futbolista Ferrán Torres después de que coincidieran en la fiesta de celebración que tuvo lugar en Madrid después de que la Selección española ganase el Mundial de fútbol ante Argentina. Cada vez son más quienes comentan que ha habido cierto acercamiento entre ellos, pero 'Fiesta' da un paso más allá y muestra las imágenes en las que aparecen la artista y el delantero. ¿Hay algo entre ellos? ¡Lo analizamos!

Hace escasas semanas, los medios de comunicación se hicieron eco de la ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas (de hecho, llamó la atención que ella se rompiera en pleno concierto poco tiempo después de confirmarse la ruptura). Poco después, hay quien habló de cierta complicidad entre la cantante y el tenista Carlos Alcaraz, aunque nunca se ha llegado a confirmar si ha habido algo más entre ellos. Ahora es Ferrán Torres quien acapara todos los rumores, pero ¿están realmente juntos?

Las imágenes de Ana Mena y Ferrán Torres, juntos de fiesta

El programa presentado por Emma García muestra, en exclusiva, las imágenes de la fiesta posterior a la celebración de la Selección en Madrid donde se puede apreciar la complicidad entre ellos, algo que destacan los testigos que compartieron fiesta con ellos. Las imágenes son cedidas por Amor Romeira, que le hicieron llegar estos vídeos. "No se fueron juntos porque Ana Mena se fue antes y Ferrán continuó la fiesta".

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Pero hay un detalle importante: "Muchos se preguntaban por qué Ana Mena no seguía a Ferrán, y es que a Óscar Casas no le hacía mucha gracia esa relación y la información que tengo es que han retomado las conversaciones y hay un acercamiento que puede tornar en una reconciliación", confirma Amor Romeira. Pero estos no son los únicos cotilleos que la colabora tiene sobre esta fiestón de 'La Roja'.

Ana Mena se pronuncia tras ser relacionada con Ferrán Torres

Ana Mena ha atendido a Europa Press a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha respondido a las preguntas que se le han planteado sobre su supuesta relación con el futbolista: "Ay, de verdad. Chicos, había muchísima gente, qué va, por Dios", son parte de sus palabras a la hora de negar tal relación entre ellos.

Además, la artista ha querido aclarar algunos de los detalles que se han comentado a lo largo de a semana, como el hecho de que ella llevara una camiseta de la Selección española con el número 7, el mismo número de Ferrán Torres: "Es la que me pusieron". Dicen que todo son meras "invenciones" y que no tienen ningún tipo de fundamento.

Por otro lado, Ana Mena también ha respondido a las preguntas que los reporteros le han planteado sobre su supuesta relación con Carlos Alcaraz: "Sacáis muchas cosas de contexto, son conclusiones absurdas", ha sido su respuesta tajante para negar también esta relación con el deportista.