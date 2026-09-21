Ferrán Torres estuvo saliendo con la hija de Luis Enrique, Sira Martínez, durante algo más de mes y medio y, desde entonces, ha asegurado que está soltero

Ferran Torres publica un misterioso mensaje en redes sociales que hace saltar las alarmas: "No me vais a ver la cara”

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A sus 26 años, Ferrán Torres se ha convertido en uno de los personajes de este 2026. Tras meter el gol decisivo que hizo que la Selección española se convirtiese en la ganadora de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futbolista se ganó el cariño y la admiración de toda la afición. Con una trayectoria innegable, el deportista valenciano ha conseguido despertar la curiosidad del público por su vida fuera de los terrenos de juego. Nacido en la localidad valenciana de Foios, el delantero se ha convertido en una de las caras conocidas del fútbol español. Sus pasos por el Valencia, el Manchester City, el FC Barcelona y ahora el PSG, además de su presencia habitual en la selección española, han hecho que su vida personal también haya despertado interés entre los aficionados.

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A diferencia de otros rostros del mundo del fútbol y de otros compañeros como por ejemplo Marc Cucurella, Ferrán Torres ha mantenido una vida alejada completamente del foco público. Una de las relaciones más conocidas del futbolista ha sido la que mantuvo con Sira Martínez, hija del exseleccionador español Luis Enrique. Ambos fueron pareja durante varios años y su relación se hizo especialmente conocida porque coincidió con una etapa importante en la carrera de Ferrán Torres y con el paso de Sira por el mundo del deporte ecuestre.

Su relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique

Durante algo más de año y medio, Ferran Torres y Sira Martínez mantuvieron una conocida relación sentimental, pero actualmente llevan caminos separados. Ferrán Torres y Sira Martínez comenzaron su relación cuando ambos eran jóvenes. Con el paso del tiempo, la pareja fue compartiendo algunos momentos de su vida en redes sociales, aunque sin convertir su relación en una exposición pública. En determinadas ocasiones aparecieron juntos públicamente y, también, se dedicaron mensajes en sus respectivos perfiles.

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La relación despertó una atención especial por el vínculo familiar de Sira con Luis Enrique. Uno de los momentos donde más protagonismo y cuando más se habló de ellos fue cuando Ferrán Torres coincidió con el entrenador en la selección española. Ferrán Torres tuvo que lidiar con una lluvia de mensajes, críticas y comentarios que apuntaban a un supuesto trato de favor por parte de Luis Enrique con su entonces yerno. Sin embargo, Torres demostró su calidad en el terreno de juego y llegó a convertirse en uno de los jugadores habituales de las convocatorias de la selección durante la etapa de Luis Enrique como seleccionador.

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El noviazgo entre Ferrán y Sira se mantuvo durante varios años, pero finalmente la pareja tomó caminos separados.

Su fugaz romance con una 'influencer' y su ruptura en pleno Mundial 2026

Tras esa relación con la hija de Luis Enrique, la vida sentimental de Ferrán Torres ha seguido generando interés. Otro de los rostros conocidos con los que se le ha vinculado ha sido con la conocida influencer Martina Hunter.

Tras varias escapadas y pilladas juntos, Ferrán Torres y Martina Hunter parecían ser una de las parejas de este año. Sin embargo, todo pegó un giro de 180 grados cuando se conoció que, en pleno Mundial 2026, Ferrán Torres habría roto tan solo 24 horas antes del partido decisivo de cuartos de final de 'La Roja' frente a Bélgica con la influencer.

Y es que a pesar de que nunca llegó a confirmar su relación con la influencer Martina Hunter, tras ser sorprendidos en Ibiza el pasado junio en actitud cariñosa su romance se había convertido en un secreto a voces.

Pero en plena Copa del Mundo ambos hacían un movimiento definitivo que dejaba claro que su 'affaire' había llegado a su fin. El detalle que marca un antes y un después entre el futbolista y la 'influencer' era que ambos se dejaban de seguir mutuamente en las rede sociales, una señal clara que para las nuevas generaciones traducían como una confirmación de la ruptura.

Su supuesta historia con Ana Mena

Finalizada su relación con Martina Hunter y acabado el final con su histórico gol, Ferrán Torres regresaba a España junto al resto de la selección. En plena celebración, su nombre volvía a acaparar los principales titulares de los medios de comunicación. Dejando a un lado su celebrada y aplaudida jugada en el Mundial 2026, los medios y los seguidores hacían referencia al nuevo y supuesto romance que habría protagonizado el deportista de Valencia.

Al parecer, Ferrán Torres y Ana Mena habrían tenido un 'tonteo' que podría haber acabado con una breve historia de amor entre ellos. La alarma saltó tras la celebración en Cibeles de la Selección al ganar el Mundial 2026. Varias informaciones apuntaban a una evidente complicidad durante la celebración por la conquista del mundial de la selección española.

Según las versiones que trascendían, ambos coincidieron primero en el concierto que la artista ofrecía en Cibeles y, horas más tarde, en una exclusiva fiesta privada celebrada en una discoteca madrileña. La periodista Patricia Pardo aseguraba en el programa 'Vamos a Ver' de Telecinco que: "Ha habido un posible acercamiento, un roneo, un flirteo, una cosita". Además, la presentadora insistía en que "ha habido unas imágenes y testigos que los han visto muy acaramelados en una discoteca", unas declaraciones que alimentaban todavía más los rumores sobre una posible relación.

La información cobraban todavía más fuerza después de las palabras de Paloma Barrientos, quien revelaba que incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había comentado el supuesto acercamiento. "Ha habido un testigo que ha sido el alcalde de Madrid", explicaba la periodista antes de añadir: "El alcalde de Madrid se lo ha comentado a otra persona".

Por su parte, Ana Mena decidía zanjar la polémica y desmentía las informaciones que apuntaban a su supuesta relación con el futbolista. La artista se pronunciaba en el aeropuerto de Madrid, donde se mostró especialmente incómoda cuando fue preguntada por los rumores que apuntaban a una posible reconciliación con Torres- Lejos de alimentar esas informaciones, Ana fue tajante al asegurar que no existe una relación significativa entre ambos y que no entiende por qué se le empareja con personas con las que apenas mantiene contacto.

El fútbol, su única relación actual confirmada

En definitiva, Ferrán Torres ha demostrado que a sus 26 años se encuentra centrado en su trayectoria deportiva y el amor prefiere dejarlo a un lado. Aunque sus goles, sus partidos y su evolución como futbolista siguen siendo el principal motivo por el que aparece en las noticias, su vida sentimental también ha generado interés. Hasta ahora, el jugador ha optado por mantener una parte importante de esa faceta lejos de la exposición pública, una decisión que permite que muchos detalles de su vida privada permanezcan, precisamente, en el ámbito privado.

Siempre discreto con su vida privada, la única novia 'oficial' del valenciano fue Sira Martínez, hija de Luis Enrique, con la que mantuvo un sólido noviazgo entre 2021 y 2023, cuando su ruptura fue tan discreta que nunca trascendieron los motivos de la misma aunque se especuló con que la distancia, y el hecho de que el jugador estuviese volcado en su carrera deportiva, habría sido el detonante definitivo.