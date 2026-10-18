Fiesta 18 OCT 2026 - 17:25h.

Jesús Sánchez Martos, en contra de los lavados nasales de Cristina Pedroche

El doctor Sánchez Martos aclara si la leche materna es buena para los adultos

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El doctor Jesús Sánchez Martos visita el plató de 'Fiesta' para hablar del aumento de casos de covid y gripe que, con la llegada del otoño, ya empiezan a saturar las salas de espera de los servicios de urgencias. Aprovechando su presencia en el programa, Emma García le pregunta al doctor por dos hábitos que lleva a cabo Cristina Pedroche y los cuales no serían tan beneficiosos como se cree. Estos tienen que ver con los lavados nasales y con la leche materna.

Los lavados nasales de Cristina Pedroche

A través de sus redes sociales, Cristina Pedroche ha presumido de los supuestos beneficios que tienen los lavados nasales que se aplica como remedio casero contra la sinusitis: "Lo que me ha salvado la vida estos días en los que he estado tan mala. No es muy bonito de ver, pero es súper efectivo", son sus palabras al respecto. Pero el doctor Sánchez Martos no opina lo mismo.

"No es eficaz. Eficacia cero por ciento en absoluto. No lo hagan, por favor, y mucho menos para los niños, por ejemplo. Los lavados nasales se hacen con una jeringuilla normal y corriente llena de suero fisiológico. Esto se mete por la nariz, despacito, y como están comunicados, entra por aquí y sale por aquí. Lo pueden hacer ustedes en la ducha", apunta el doctor y cuenta, además, que existen unos capuchones de silicona que se pueden poner en las jeringuillas para no dañar a los niños.

¿Es beneficiosa la leche materna para los adultos?

Por otro lado, también ha salido a relucir el hecho de que Cristina Pedroche haya comentado que, cuando le sobra algo de leche materna, se la da a su marido, el chef Dabiz Muñoz. Concretamente, se la echa en el café. Ante esto, el doctor Sánchez Martos también se ha pronunciado: "La leche materna es el alimento más completo y el más enriquecido para los niños, los lactantes y recién nacidos, para ellos".

"No hay ninguna evidencia científica en el mundo que demuestre que la leche materna valga para los adultos. Para nada. ¿Que lo quieren hacer? Malo no es. Si le sobra, podría hacer una donación a bancos de leche materna que hay más de veintidós bancos, que están deseando que ustedes donen la leche para esos niños prematuros que no pueden mamar o tiene a sus madres enfermas", añade el doctor en forma de llamamiento para todos los espectadores.