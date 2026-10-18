Fiesta 18 OCT 2026 - 18:27h.

Almudena del Pozo maneja información sobre la ruptura de Roca Rey y Tana Rivera: "Me dicen que es definitiva y que podría existir una tercera persona"

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Esta semana saltaba la noticia: el torero Roca Rey y Tana Rivera, hija del también torero Fran Rivera, han roto y, según Almudena del Pozo, "no tienen intención de volver". La colaboradora de 'Fiesta' no solo confirma "al cien por cien" la ruptura de la joven pareja, si no que habla de la existencia de una tercera persona que podría tener algo que ver en la decisión de Roca Rey:

"Hace algunas semanas tuvo lugar una corrida en Albacete en la que participaba Roca Rey y la gente presente en aquella corrida vio cosas que no le cuadraban por parte de una persona que en ese momento supuestamente tenía pareja".

Según Almudena, durante aquella corrida hubo miradas y sonrisas que ahora, una vez confirmada la ruptura de Roca Rey y Tana Rivera, cobran especial relevancia:

"Me cuentan que es Roca Rey quien ha tomado la decisión después de estos seis intensos meses de relación que han mantenido. En la corrida de la que os hablo en Albacete me cuentan que Roca estaba todo el tiempo pendiente de esta chica rubia que se dedica al mundo de la comunicación y que llamó la atención del torero".

Al parecer, la química entre el torero y esta misteriosa joven rubia era tal que los presentes se dieron cuenta de lo que allí sucedía: "Me cuentan además que no es la única chica de la que se hablará".

Esta chica rubia podría no ser la única

Kike Calleja también maneja información que tiene a Roca Rey como protagonista: "Me cuentan que después de una corrida Roca Rey salió de fiesta con su cuadrilla y allí estuvieron muy a gusto en compañía de unas chicas, me dicen que Roca Rey estuvo muy cariñoso con una chica rubia".

Aunque Tana Rivera no se ha pronunciado al respecto, todas las informaciones apuntan a que efectivamente habría sido Roca Rey quien habría decidido poner punto y final a la relación, supuestamente, por los estilos de vida tan distintos que ambos llevan: ella disfruta del día y la noche de la ciudad, mientras que Roca vive casi recluido en su finca sevillana preparándose para las corridas.