Fiesta 18 OCT 2026 - 18:42h.

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'Fiesta' analiza la última hora en torno a la ruptura sentimental de Roca Rey y Tana Rivera. Además, según ha podido saber el programa, el torero tendría una nueva ilusión, pero lo sorprendente es que ya habría tonteado con esta mujer antes de cortar con la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Pero hay algo más, pues, mientras los colaboradores analizan esta información... ¡Una nueva sale a la luz y tiene como protagonista a Tamara!

Tamara destapa que Roca Rey le tiró los tejos

Cuenta Iván Reboso que hay una conocida artista que ha estado varias veces en el programa que le ha confesado que Roca Rey, antes de iniciar su romance con Tana Rivera, le tiró la caña. Rápidamente, el resto de colaboradores se ponen a indagar sobre quién podría estar detrás de este bombazo. El periodista niega que sea una cantante de OT y pronto algunos dan en el clavo: Tamara.

Al verse descubierta, Tamara se ha puesto en contacto con Luis Rollán y ha dejado a todos sin palabras al confirmar esta información. ¿Es real que ha roneado contigo Roca Rey?, le preguntan a la cantante. Ella no se anda con rodeos a la hora de responder que sí, que es verdad. Pronto, salen a la luz más datos.

El hecho en sí se produjo cuando la cantante y el torero coincidieron en una entrevista que les hizo a ambos Toñi Moreno en 'Gente Maravillosa'. "Sí, hubo química y me tiró la caña, lo que pasa es que yo le canté 'a mí me gustan mayores...'. Es mu chiquitico". Al parecer, Roca Rey le insistió y ella le dijo que ya tenía cuatro hijos.

"Es que salió un mensaje de mi hijo en televisión, el que tiene diecisiete para dieciocho, y me dijo '¿tienes un hijo?' y yo le dije que no, que tenía cuatro y él me dijo 'a mí no me importa'. Hubo muy buen rollo", nos cuenta, en exclusiva, Tamara en una conversación telefónica.