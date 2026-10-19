La relación entre ambos artistas sigue completamente rota y sus últimas declaraciones evidencian que, por el momento, no hay intención de recuperar la amistad

La situación actual de Lucas, de 'Andy y Lucas', tras su operación para reconstruirse la nariz en Turquía: "Por fin me la veo"

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Un año después de poner fin a su trayectoria conjunta tras dos décadas de éxitos musicales, Andy y Lucas continúan sus caminos por separado y sin visos de acercamiento. La relación entre ambos artistas sigue completamente rota y sus últimas declaraciones evidencian que, por el momento, no hay intención de recuperar la amistad que mantuvieron durante tantos años.

Así lo ha manifestado Andy, que se ha pronunciado sobre el aspecto actual de su antiguo compañero tras el resultado de la nueva intervención a la que se ha sometido para reconstruir su nariz.

Las declaraciones de Andy

El cantante ha evitado dar muchos detalles sobre la transformación de Lucas, aunque sí ha querido dejar claro que lo más importante es que se encuentre bien de salud. "De verdad, ¿eh? De verdad que no lo he visto. Solamente he visto imágenes, que la salud, como dije yo, es lo principal. He visto que está bien. Incluso mejor que antes", ha explicado a Europa Press.

Asimismo, ha insistido en que prefiere mantenerse al margen de todo lo relacionado con su expareja artística. "No he visto más, de verdad, porque intento no entrar en ninguna más, ninguna historia porque al final creo que no me beneficia, al contrario", ha añadido, rotundo.

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Una respuesta con la que Andy marca distancias respecto a esta nueva etapa de Lucas y deja entrever que no quiere verse envuelto en polémicas ni comentarios sobre la vida personal de quien durante años fue su compañero inseparable. "Es la vida de cada uno y yo no puedo entrar ahí", ha zanjado.

Al margen de las preguntas sobre Lucas, Andy se ha mostrado satisfecho con el momento profesional que atraviesa como solista. El artista ha asegurado que está viviendo un buen final de año y que tiene varios proyectos entre manos.

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"Yo estoy muy contento, estoy terminando el año, la verdad, que maravilloso. Tengo proyectos muy bonitos y no puedo pedirle más a la música. Después de todo, sigo haciendo jaleo, o no, pero muy contento. Esto es muy complicado, hay mucha competencia, y yo no me puedo quejar. Tengo muchísima suerte", ha sentenciado.

La operación de nariz de Lucas y su nueva imagen

La nueva imagen de Lucas se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de los últimos meses. El cantante tuvo que someterse a finales de agosto a una intervención quirúrgica para reconstruir su nariz después de que una operación realizada en octubre de 2024 no ofreciera el resultado que esperaba.

El procedimiento anterior había dejado su apéndice nasal en unas condiciones que hicieron necesaria una nueva intervención, esta vez con el objetivo de reparar los daños y mejorar su aspecto.

La situación había generado una gran preocupación en torno al artista, que durante meses ha tenido que convivir con las consecuencias de aquella primera operación.

Por eso, su reciente reaparición en '¡De viernes!' el pasado mes de septiembre mostrando el resultado de la reconstrucción volvió a situarle en el centro mediático. "Me ha quedado de maravilla, no paro de mirarme al espejo", aseveraba en el programa de Telecinco.