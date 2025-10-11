Andy ha confirmado con un sorprendente comunciado su separación de Lucas y anuncia su nueva carrera como cantante solista

El polémico y último concierto de Andy y Lucas: del llanto y la tensión de uno de los cantantes al anuncio sorpresa de una carrera en solitario

No han pasado ni 24 horas desde que Andy y Lucas se subieran al escenario para despedirse de su público y al noticia sobre el comienzo en solitario de uno de los integrantes del dúo gaditano ha causado gran revolución entre sus fieles seguidores.

El grupo ha dado por finalizada la gira 'Nuestros últimos acordes' este pasado viernes 10 de febrero en el Palacio de Vistalegre de Madrid y, ahora, sus fans y los medios de comunicación han podido conocer que uno de ellos ya tiene proyectos nuevos entre manos.

El anuncio de Andy y su nueva andadura como solista

La agencia que ahora lleva a Andy ha emitido un comunicado anunciando la nueva carrera de este en solitario. Con una publicación en sus redes sociales, Andy anunciaba a bombo y platillo esta nueva aventura en el mundo de la música en solitario.

Con el título "el silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud", Andy daba esta alegría a sus seguidores más fieles.

En el comunicado publicado y compartido en sus redes sociales, la agencia de representación anuncia que "Andy, integrante del icónico dúo 'Andy y Lucas', abandona la formación para emprender carrera en solitario".

Además, anuncian que "el single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026".

La mala relación con Lucas

Esta nueva andadura en el mundo de la música en solitario no ha sorprendido ni a sus seguidores, ni a los medios de comunicación, ya que en los últimos meses trascendía la 'nula relación' entre Andy y Lucas.

Algo que quedaba patente en el día de ayer cuando Lucas tomaba la palabra y no dejaba que su compañero se despidiese de la prensa: "Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años. Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar".

Ha sido el propio Lucas el que ha ofrecido diferentes declaraciones en las que no dejaba en muy buen lugar a su compañero de dúo. En concreto, Lucas ofreció unas palabras en el estreno de la nueva temporada de 'Me quedo conmigo', programa exclusivo de Mediaset Infinity, en las que aseguraba que Andy "no tenía disciplina" y, por eso, era él mismo el que gestionaba el grupo.

"No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no. Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante", apuntaba Lucas en su entrevista exclusiva en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo'.

Por eso, no ha sido de extrañar que tras su último concierto Andy haya anunciado que se comenzaba su carrera como cantante en solitario. Ahora, Andy emprenderá un nuevo camino en solitario, sin el que ha sido su 'hermano' durante todos estos años. Con ganas y emoción, el artista promete emocionar a sus seguidores antes de las próximas Navidades, cuando podrán disfrutar de su primer single como solista.