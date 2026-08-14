El dúo musical puso fin a su trayectoria conjunta el pasado mes de octubre tras su concierto de despedida y, desde entonces, cada uno ha seguido su propio camino

El comunicado con el que Andy anuncia su separación de Lucas y su nueva carrera en solitario: "El silencio cumplió su tiempo"

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La posibilidad de volver a ver a Andy y Lucas juntos sobre un escenario vuelve a estar encima de la mesa, aunque, por ahora, no parece que el reencuentro vaya a producirse. Lucas ha sido quien ha dado un paso al frente y ha planteado públicamente la posibilidad de hacer una nueva gira juntos, una propuesta a la que Andy no ha tardado en responder hacia quien durante tantos años fue su compañero musical

Todo comenzó este pasado jueves, 13 de agosto, en el programa '¡De Lunes a Viernes!', de Telecinco, donde Lucas intervino por teléfono en directo después de que Andy hubiera estado hablando con su mánager. Fue entonces cuando dio lugar a uno de los momentos más comentados de la conversación: una propuesta directa para recuperar el dúo y volver a llevar su música a los grandes escenarios.

"Lo que tienes que hacer es una gira y juntarnos a los dos, para llenar estadios", le espetó Lucas. Durante la llamada, el cantante también abrió la puerta a la posibilidad de una nueva etapa juntos con una frase que se ha viralizado en cuestión de horas: "Pero si es mi hermano, pero si es mi niño mimado, cómo no voy a querer yo".

Ante esto, la respuesta de Andy tampoco se ha hecho esperar. "No se puede decir de esta agua no beberé", ha aseverado ante las cámaras de Europa Press.

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Sin embargo, también ha dejado claro: "Mi pregunta es: ¿Lo voy a hacer por dinero? Por dinero no lo voy a hacer. ¿Qué lo voy a hacer por fama? No quiero más fama de la que tengo, ni tampoco busco eso".

Acto seguido, ha indicado el único motivo por el que volvería a cantar junto a Lucas. "Por volver a recordar a los dos en un escenario". Aunque por el momento no entra en sus planes, sí ha querido trasladar que "le deseo todo lo mejor del mundo".

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Y es que durante años fueron prácticamente inseparables: compartieron escenarios, giras, éxitos y una gran complicidad que hizo que el público los percibiera como mucho más que dos compañeros de trabajo. Por eso, cuando sus caminos profesionales comenzaron a separarse el pasado mes de octubre tras su concierto de despedida, la distancia entre ambos llamó la atención.

Desde entonces, cada uno ha continuado con sus propios proyectos y su carrera ha tomado direcciones muy diferentes.