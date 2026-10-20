Los actores ya habían despertado rumores sobre un posible noviazgo en pleno rodaje de 'Office Romance', comedia romántica que ambos protagonizan

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Jennifer López estaría viviendo una nueva etapa sentimental después de su mediática ruptura con Ben Affleck. La cantante vuelve a ocupar titulares tras conocerse que estaría manteniendo una relación con Brett Goldstein, el intérprete británico con el que comparte protagonismo en la comedia romántica 'Office Romance'.

Según publica 'Page Six', ambos se están viendo de manera informal, meses después de que su evidente química durante el rodaje despertara los primeros rumores sobre un posible noviazgo.

La noticia llega después de que los dos artistas negaran públicamente estar juntos. Sin embargo, su último encuentro en Los Ángeles ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre una relación que, de acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, no tendría por el momento un carácter formal.

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Su última cita

Fue el pasado viernes, 16 de octubre, cuando los actores fueron vistos llegando y marchándose de una fiesta organizada por el representante artístico Cade Hudson en Los Ángeles. De acuerdo con el citado medio, ambos habrían compartido coche, aunque entraron en el evento por separado.

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La cantante llegó acompañada de su representante y colaborador habitual, Benny Medina, mientras que el actor fue visto entrando solo. Un detalle que ha vuelto a situar a ambos en el centro de las especulaciones después de meses de comentarios sobre su cercanía.

"Lo único que tienen en común es que a ambos les gusta salir a fiestas y restaurantes. A diferencia de su ex, Ben Affleck, que siempre tenía el ceño fruncido cuando salían", ha aseverado una fuente citada por el diario.

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Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente el supuesto noviazgo y sus representantes no han respondido a las peticiones. Sin embargo, la naturaleza de su relación ya había llamado la atención.

Ya habían despertado rumores

Durante el rodaje de 'Office Romance', que comenzó en abril de 2025, ya se había hablado de la conexión entre los protagonistas. Su participación en una comedia romántica y la cercanía con la que interpretaban a una pareja alimentaron los rumores sobre lo que podía estar sucediendo fuera del set.

Además, ambos se dejaron ver juntos un mes antes, cuando acudieron a una representación de Broadway de 'Oh, Mary!', antes de que comenzara el rodaje de la película. Aquella salida se convirtió en uno de los primeros encuentros que despertaron las sospechas sobre su relación.

Pese a ello, negaron que existiera un vínculo sentimental durante una entrevista en el programa estadounidense 'Today' el pasado mes de junio. Aunque esos rumores han vuelto a cobrar fuerza ahora.

La relación con Goldstein llega después de una de las etapas sentimentales más mediáticas de la vida de la artista. En 2022 se casó con Ben Affleck dos décadas después de su primera relación con él, reavivando una historia que había cautivado a sus seguidores a comienzos de los años 2000.

Sin embargo, la actriz solicitó el divorcio en agosto de 2024 y el proceso quedó finalizado en enero de 2025, poniendo fin al matrimonio. Desde entonces, a Lopez no se le había conocido un nuevo romance.

Quién es Brett Goldstein

Goldstein, además de compartir pantalla con la actriz, es comediante, guionista y productor británico.

Saltó a la fama gracias a su aclamado papel de Roy Kent en la exitosa serie de comedia 'Ted Lasso', una interpretación que le valió ganar dos premios Emmy consecutivos como Mejor Actor de Reparto.

Una de las anécdotas más famosas de su juventud ocurrió tras terminar sus estudios en Reino Unido. Su padre compró un club de striptease en Marbella, y un joven Brett viajó para ayudar a administrarlo.

Él mismo se sinceró sobre aquella etapa en 'The Times': "Cuando quitas el brillo y el glamur de un año entero metido en una arena de fantasía llena de cabinas privadas y zonas VIP a cargo de un grupo de bailarinas de barra, lo que descubres es un mundo sórdido, frustrante, explotador y dominado por mafias (...) Operar ese local implicó lidiar con crimen organizado, drogas y audiciones de strippers increíblemente incómodas. Me causó problemas de confianza a largo plazo, cinismo hacia la gente y dificultades para comprometerme".

Al regresar a Londres, Goldstein comenzó a trabajar en el sector de la comedia. Consiguió pequeños papeles en series británicas como 'Doctor Who' y protagonizó películas independientes como la comedia de superhéroes 'SuperBob'.

En el plano personal, mantuvo una relación con la actriz Beth Rylance. Ambos decidieron hacer pública su historia de amor durante la gala de los Premios Emmy de 2021. Sin embargo, no tardaron en ponerle fin.