La cantante se ha sincerado sobre su separación del actor en una entrevista concedida al programa 'Sunday Morning' de CBS News

Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran su primer aniversario de bodas como solteros: sus vidas actuales

En agosto de 2024, Jennifer Lopez presentó oficialmente la demanda de divorcio de Ben Affleck, marcando el inicio de la que sería una de las separaciones más comentadas de Hollywood en los últimos años.

Aunque la noticia de la ruptura sorprendió a sus seguidores, no fue hasta enero de este año cuando el divorcio quedó legalmente sellado. Con ello se puso fin a un matrimonio que había despertado tanto fascinación como nostalgia, ya que la pareja, popularmente bautizada como Bennifer, había sido un icono mediático desde principios de los 2000 por su anterior relación.

Ahora, meses después de la disolución oficial, la cantante ha decidido hablar sobre su divorcio. En una entrevista concedida al programa 'Sunday Morning' de CBS News, la también actriz ha confesado detalles de su ruptura.

"El divorcio me ayudó a crecer de una forma que necesitaba, para ser más consciente de mí misma. Soy una persona diferente a la que era hace un año y medio", ha aseverado.

Lopez ha reconocido que el contraste entre su éxito profesional, en pleno rodaje de su nueva película, 'Kiss of the Spider Woman', y la inestabilidad de su vida privada, le exigió replantearse todo. "Fue un momento muy duro… cada instante en el set, cada momento interpretando este papel, yo estaba tan feliz; y luego llegaba a casa, y allí no estaba genial. ¿Cómo reconciliar todo eso? Pero lo superas", ha revelado.

Asimismo, ha manifestado: "Divorciarme fue lo mejor que me ha pasado en la vida".

Pese a la separación, la intérprete de 'On The Floor' también le ha agradecido a Affleck, quien, a través de su productora Artists Equity, fue pieza clave para el proyecto cinematográfico que rodaba por aquel entonces y que promociona ahora.

La situación de Ben Affleck

Mientras tanto, Affleck ha optado por mantener un perfil bajo tras el divorcio. A sus 53 años, continúa enfocado en su faceta como actor y productor con Artists Equity, la compañía que fundó junto a Matt Damon.

Aunque la separación de Lopez lo ha mantenido en los titulares, Affleck ha dedicado más energías a sus proyectos tras la cámara que frente a ellas.

En el ámbito personal, ha priorizado su rol como padre de los tres hijos que comparte con su exmujer Jennifer Garner.