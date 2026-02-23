La artista ha publicado una misiva en su perfil de las redes sociales por la mayoría de edad de sus hijos, fruto de su anterior relación con Marc Anthony

El 22 de febrero de 2008, Jennifer Lopez y Marc Anthony anunciaron el nacimiento de sus mellizos, Max y Emme, y desde entonces, han crecido bajo el foco mediático. Ahora, al cumplir 18 años, la cantante ha querido dedicarles una emotiva misiva a través de sus redes sociales.

"No puedo creer que ahora seáis adultos... ¡18 años! Los dos sois tan bondadosos, generosos y cariñosos. Qué afortunado fue el mundo ese día, hace 18 años, cuando Dios decidió enviaros aquí con todo vuestro talento, espíritu y corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacéis por mí y por cualquiera que tenga la suerte de conoceros cada día", ha escrito.

Asimismo, ha destacado que las palabras" 'Os quiero' nunca podría resumir la profundidad de los sentimientos, el afecto y el cariño que os tengo, mis cocos". Y ha añadido: "¡Siempre hemos sido nosotros tres! Hemos recorrido este camino juntos. Siempre nos hemos tenido los unos a los otros para apoyarnos y ser esa presencia estable en medio de cualquier tormenta de nieve. Y os prometo, mis preciosos cocos, que por muy grandes que seáis, siempre será así. Recuerda siempre, Lulu, que eres mi rayo de sol... ¡y Max, eres increíble tal y como eres! Os quiero ¡Feliz 18 cumpleaños, mis maravillosos mellizos!".

Ahora, la pregunta que se hacen muchos es inevitable: cómo han cambiado los hijos de JLo y cómo son sus vidas actuales.

Max y Emme, los mellizos de la cantante y Marc Athony

Sus nacimientos fueron uno de los acontecimientos más mediáticos de la crónica social hace casi 20 años. Las primeras imágenes de los mellizos se vendieron en exclusiva y dieron la vuelta al mundo.

Sin embargo, con la separación de la pareja de artistas, tanto Max como Emme permanecieron en un discreto segundo plano, dejándose ver junto a su madre en eventos puntuales.

Emme Maribel Muñiz ha sido, quizá, quien más ha querido seguir la rama de sus padres, adentrándose en el mundo artístico. En 2020 sorprendió al público al cantar junto a Lopez en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LIV. Con tan solo 11 años, la pequeña -que lucía una falda blanca de tul y una sudadera a juego- se subió al escenario para interpretar 'Let's Get Loud' y 'Born in the USA'.

Dos años después, la joven volvió a dar que hablar. Durante una presentación en el Dodger Stadium de Los Ángeles, la artista presentó a su hija con género no binario, utilizando pronombres neutro y un lenguaje inclusivo. "Elle está muy ocupade, tiene la agenda llena, es tan buene... Elle vale cada centavo porque es mi socie favorite", comentó la cantante.

Su cambio también se ha reflejado en su estilo. Si bien en sus primeras apariciones públicas solía vestir prendas más 'girly' como vestidos y faldas con volantes, ahora ha adoptado un look más andrógino con prendas holgadas, camisetas de bandas musicales y jeans amplios.

En los últimos años, ha acompañado en varias ocasiones a la intérprete de 'On The Floor' a 'red carpets' y 'photocalls', entre otros, al estreno de 'El beso de la mujer araña' o a la premiere de 'Othello'.

Por su parte, Maximilian David Muñiz ha optado por un perfil mucho más discreto. Aunque ha acompañado a su progenitora a algunos eventos y aparece con frecuencia en las redes sociales de la compositora, prefiere mantenerse alejado del protagonismo mediático.

Según ha trascendido, sus hobbies son el deporte y la tecnología y se ha centrado en su formación académica. Se sabe que ambos están a punto de terminar su último año escolar y que se están preparando para ingresar a la universidad.