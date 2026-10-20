La madre de Pablo López ha compartido en sus redes sociales una foto de Laura Rubio embarazada de su primer hijo

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La noticia se confirmaba a principios de octubre de este mismo año. Sumando al éxito que está cosechando su nuevo disco 'El Cuatro', Pablo López se encontraba de enhorabuena al conocerse que estaba esperando a su primer hijo con su mujer Laura Rubio.

Días después de anunciar las primeras fechas de la gira con la que recorrerá España en 2027, 'Hibakusha', salía a la luz la noticia que confirmaba la futura paternidad del cantante malagueño junto a Laura Rubio.

El 'despiste' de la madre de Pablo López con el que confirma el embarazo de Laura Rubio

Como era de esperar, los fotógrafos han intentado captar la primera imagen de Laura Rubio embarazada. Sin embargo, ha sido alguien del entorno más cercano del cantante el que ha publicado la primera fotografía de la mujer de Pablo López embarazada.

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Según ha informado la revista 'Lecturas', Lola Jiménez, madre del propio Pablo López, ha publicado una imagen en sus redes sociales en el que se ve a su suegra embarazada. En la publicación, que parece que se ha compartido por despiste, aparecen la madre y la mujer del cantante vestidas de flamenca.

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Vestidas con sus trajes, sus mantones y sus accesorios de flamenca, la madre y la mujer de Pablo López pasean sonrientes por las calles en esta publicación en Instagram. Lo más llamativo de esta imagen es que se puede ver a Laura Rubio embarazada del que será el primer hijo del cantante.

El embarazo de Laura Rubio

La noticia del embarazo de Laura Rubio fue confirmada por las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa que revelaban en exclusiva que Laura Rubio se encuentra en el segundo trimestre de embarazo y que, aunque ha intentado llevar su próxima maternidad con la máxima discreción, ya presume de sus primeras curvas premamá. "Llevaban un tiempo buscando un bebé y están muy ilusionado" ha asegurado el entorno de la pareja.

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Una gran noticia que todavía no han confirmado los futuros papás, y de la que se desconocen los detalles, ya que por el momento no se sabe el sexo del bebé ni cuándo llegará al mundo, aunque todo apunta a que Pablo y Laura se estrenarán como padres en la primavera de 2027.

La historia de amor de Pablo López y Laura Rubio

Su primer hijo supone el broche de oro a la discreta historia de amor del cantante de 'El patio' y la también artista, que se conocieron en 2017 cuando la joven participó en un talent musical.

No fue hasta 2020, cuando la confirmación de su historia de amor llegó al confirmarse. La confirmación se produjo de forma muy parecida al despiste que ha tenido la madre de Pablo López y es que la cantante fue vista en uno de los directos de Instagram del cantante durante el confinamiento.

Viviendo su relación alejados de los focos, Pablo y Laura se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia secreta en la Basílica del Cristo de Medinaceli de Madrid el 19 de julio de 2025, celebrando su boda con una gran fiesta con todos sus seres queridos dos meses después, el 20 de septiembre, en una finca de la sierra de Cádiz.

Precisamente, fue entonces cuando se especuló con que la malagueña podría estar embarazada, algo que la pareja desmintió rotundamente. Ahora y un año después de celebrar su historia de amor, la pareja ha decidido ampliar la familia y será en 2027 cuando Pablo López y Laura Rubio se conviertan en padres de su primer hijo en común.