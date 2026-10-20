Este próximo viernes, 23 de octubre, se celebra la nueva edición de los galardones de la Fundación Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor

Leonor tendrá más protagonismo en los Premios Princesa de Asturias de 2026: así será la programación de los galardones

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La cuenta atrás para la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias ya ha comenzado. Y ahora, se vuelve a situar a la princesa Leonor en el centro de una de las citas culturales más importantes del calendario institucional. La heredera al trono presidirá la ceremonia este próximo viernes, 23 de octubre, en el Teatro Campoamor, una velada que cada año reúne en Oviedo a figuras de la cultura, la ciencia y la sociedad, y entre las galardonadas de este 2026 destaca un nombre. Patti Smith.

La cantante, poeta y escritora estadounidense recibió la noticia el pasado 29 de abril y, tras conocer que había sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, quiso trasladarle una promesa a la hija de los reyes Felipe y Letizia.

La promesa a la princesa Leonor

En una entrevista concedida a 'El Mundo', la artista, considerada la madrina del punk, se dirigió directamente a la primogénita de los soberanos. "Le prometo a la princesa Leonor que trabajaré más duro que nunca para honrar este reconocimiento", aseguró, dejando claro que el galardón no supone para ella un punto final, sino un nuevo impulso para continuar trabajando en su trayectoria.

La declaración ha llamado también la atención por el momento vital y profesional en el que llega. Patti Smith cumplirá 80 años el próximo mes de diciembre. La artista afronta así una nueva etapa con la misma voluntad inconformista que ha marcado su carrera durante más de cinco décadas.

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La promesa a Leonor no ha sido la única declaración que Smith ha realizado tras conocer el fallo del jurado. También ha expresado públicamente su gratitud por un reconocimiento que relaciona con el cariño que ha recibido del público español a lo largo de su carrera.

Su vínculo con España y una coincidencia

"Creo que este galardón simboliza el amor que siento por España, un país que, durante décadas y a través de distintas generaciones, me ha expresado su cariño y apoyo y donde siempre me he sentido respaldada y querida", manifestó en el comunicado difundido por la Fundación Princesa de Asturias. Para resumir el significado que tiene para ella esta distinción, eligió dos palabras: "Arte y Amor".

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La intérprete también recordó la influencia que han ejercido sobre ella figuras como Federico García Lorca y Pablo Picasso, dos referentes de la cultura española que han formado parte de su universo creativo. Su relación con España va más allá de sus actuaciones y se extiende a una conexión artística y personal que ha mantenido durante décadas.

De hecho, la entrega del premio coincide con una fecha significativa para ella. Smith quiso llegar a Asturias este pasado domingo, ya que este martes, 20 de octubre, se cumplen 50 años de su primer concierto en España, celebrado en Badalona el 20 de octubre de 1976. "Este premio hace que me sienta rejuvenecida", reconoció al hablar de una distinción que llega cuando está a punto de cumplir ocho décadas de vida.