Celia Molina Asturias, 19 OCT 2026 - 07:16h.

Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, ha aclarado cuál será el papel de Messi en la próxima gala

La emotiva sorpresa de unas jóvenes a su padre en la despedida de Messi: "Leo, te voy a conocer en el último partido"

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Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, comenzarán a llegar al Principado de Asturias el domingo 18 de octubre. Entre ellos, el admirado Leo Messi, que recogerá en persona su Premio a los Deportes, justo después de haberse despedido para siempre de la selección argentina.

Entre los actos que protagonizará el futbolista en nuestro país en la semana que entra, destaca su próximo encuentro con alumnos y estudiantes de Oviedo el próximo jueves 22 de octubre, en el Palacio de los Deportes. Estará orientado a los alumnos de los centros educativos que han participado en la actividad 'El juego del 10', incluida en el programa cultural 'Toma la palabra' de la Fundación Princesa de Asturias. No obstante, el público general también podrá inscribirse para asistir al acto a través de la web.

Tiene un partido el día después de la entrega de premios

'El juego del 10' es una propuesta educativa centrada en la figura de Messi en la que el alumnado, a partir de algunas declaraciones del futbolista, debía imaginar una nueva forma de jugar al fútbol. Cada clase tenía que elaborar un reglamento con diez puntos fundamentales y ponerlo en práctica durante diez días, tras lo que podía modificar las normas y valorar su continuidad durante el resto del curso. Con ello, se pretende fomentar la reflexión y la práctica de un fútbol más inclusivo, respetuoso y empático.

Un día después, el viernes, el argentino recogerá el premio que la Fundación Princesa de Asturias le ha concedido por "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

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Messi no hablará cuando recoja su galardón

Sin embargo, según ha explicado la directora, Teresa Sanjurjo, es posible que Messi tenga que marcharse de España antes de lo previsto. La única cosa que nos ha dicho, que no es una exigencia, es una limitación, es que sigue compitiendo y el sábado tiene partido y quiere estar con su equipo. Pero nos ha puesto todas las facilidades del mundo", ha dicho en rueda de prensa.

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Y así es. El Inter de Miami se enfrentará al New York RB el sábado 24 de octubre, un compromiso que Messi no quiere perderse. Por este motivo, el futbolista tendrá que ajustar su estancia en Asturias para poder atender los actos previstos y regresar a tiempo para estar con su equipo. Por lo tanto, es posible que Messi no acuda a la cena que se celebrará después del acto.

Otra de las grandes dudas era si el jugador hablará al recoger su discurso. Algo que también ha sido aclarado por Sanjurjo: "Messi no hablará. Seguimos la tradición de los premios. No pueden hablar todos porque la ceremonia dura lo que dura y tenemos cuatro discursos ya organizados”, ha señalado la directora. Así, serán otros cuatro premiados los encargados de dirigirse al público durante la gala, mientras que el argentino recibirá el reconocimiento sin intervenir desde el atril.