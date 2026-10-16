Claudia Barraso 16 OCT 2026 - 17:43h.

El próximo jueves 24 de octubre se celebrará la entrega de Premios Princesa de Asturias 2026

El momento en el que el rey Felipe avisa a la princesa Leonor de la caída de su Toisón de Oro en pleno desfile del Día de la Hispanidad

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La Princesa Leonor debutará en solitario en los premios Princesa de Asturias, tal y como lo ha confirmado la ‘Fundación Princesa’, explicando que el próximo viernes 23 de octubre a las 12:30 será la heredera al trono la que entregue los galardones sin los reyes ni la Infanta Sofía en el Hotel de La Reconquista de Oviedo.

Es la primera vez que Leonor protagoniza un acto solitario en el marco de estos premios, sin la presencia de sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, pero tampoco de su hermana Sofía. Este paso significa un avance en su papel constitucional, el cual ha ganado protagonismo durante los últimos años, según confirma ‘La Nueva España’.

Su padre, el rey Felipe VI, durante la ceremonia del año pasado, aseguró que su hija iba a ir ganando mayor protagonismo en unos premios que llevan su nombre: “Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años”, dijo en el discurso del año pasado el monarca.

La programación de los galardones

Según ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias, la programación para el evento comenzará el próximo jueves 22 de octubre a las 19:00 con el Concierto que estará presidido por los monarcas y con la presencia de Sus Altezas Reales de la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

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El viernes 23 de octubre se realizarán las audiencias generales en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista a las 11:20 en el que los monarcas recibirán a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo. Y 20 minutos después saludarán a los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026.

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El recibimiento, discursos y entrega de premios

Una hora más tarde se producirá el recibimiento a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026 y por último a los presidentes de los jurados de los premios, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos.

A las 18:30, Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2026, presidida por sus Majestades de los Reyes, con la “presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía”. En ese acto, comenzará dando unas palabras la Princesa de Asturias y después el rey Felipe VI, como era costumbre hasta ahora.

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Y para terminar, el sábado 24 de octubre a las 12:00 entrega el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadora Santa Ana, en Llanes, por parte de Sus Majestades de los reyes y de sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.