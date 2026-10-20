Los dos han explicado que esperan un bebé con la ayuda de una mujer donante de óvulos y de una madre subrogada

Rob Jetten ha afirmado que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud

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El primer ministro de Países Bajos, el liberal Rob Jetten, tendrá un hijo por vientre de alquiler con su novio, el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan. Ambos han dado la noticia a través de las redes sociales, donde han explicado que esperan un bebé con la ayuda de una mujer donante de óvulos y de una madre subrogada. Se trata de la primera vez desde la posguerra mundial que un mandatario en ejercicio en este cargo tiene hijos en Países Bajos.

Los dos han destacado que se trata de un asunto privado y que agradecen a ambas mujeres su ayuda para convertirse en padres: "Sin vosotras todo esto no habría sido posible". “Viene al mundo alguien muy especial. Nos vemos en 2027, pequeño”, han añadido en su publicación. Se espera que el bebé venga al mundo en la primavera de 2027.

“La madre subrogada y el bebé se encuentran bien", asegura Rob Jetten

Rob Jetten ha querido aclarar que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud desde la web de su partido, D66: “La madre subrogada y el bebé se encuentran bien, lo más importante en estos momentos”. La pareja ha pedido que se respete la privacidad de las personas implicadas en esto, pero ambos han subido una imagen posando con Lisa, la madre, mientras Nicolás Keenan lleva en la mano una foto de la ecografía.

Lisa ha declarado que creció “en un entorno cálido y lleno de amor” y que tiene una familia “fantástica”: "La maternidad subrogada me parece una forma muy especial de contribuir y de hacer realidad el sueño de nuestros queridos amigos".

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Rob Jetten es también el primer mandatario que ha hecho pública su homosexualidad en Países Bajos. Nicolás Keenan, que tiene 29 años, nació en Buenos Aires y juega en la selección argentina de hockey y en el club neerlandés Klein Zwitserland. Los dos se conocieron por casualidad en un supermercado de su barrio.

El debate de la gestación subrogada en Países Bajos

La gestación subrogada carece de normativa específica en la legislación neerlandesa, aunque el Congreso tiene previsto debatir a partir de diciembre un proyecto de ley que la regule. El debate sobre los vientres de alquiler en Países Bajos se ha centrado en el principio de que la mujer que ha dado a luz es la madre y que la paternidad se transfiere a los padres “intencionales” por etapas. La adopción es el último paso, y aunque estos padres se ocupen del bebé, la madre es su responsable legal.

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El proyecto de ley señala, por el contrario, que tras recibir información y asesoramiento obligatorios, la madre subrogada y los padres intencionales redactan un acuerdo que presentan al juez. Si este aprueba el proceso, puede comenzar el embarazo y los padres lo serán desde el nacimiento; la madre no podrá ser la progenitora legal. Si ella quisiera revertir la situación, tendría que demostrar, a lo sumo tres meses después de haber dado a luz, que ello redunda en el interés superior del menor, explican desde 'El País'.

El Centro de Investigación Científica y Datos, constató que, entre 2017 y 2022, nacieron así al menos 165 niños: 71 de los casos tuvieron lugar dentro del país y 94 en el extranjero.