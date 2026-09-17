Celia Molina 17 SEP 2026 - 10:34h.

La actriz, creadora y protagonista de 'Girls', ha contado en Vogue cómo se ha convertido en madre por proceso de subrogación

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La actriz Lena Dunham, creadora y protagonista de la serie 'Girls', en la que utilizó a su personaje (alter ego) Hannah Horvath para romper con el imperativo moral de la "mujer ejemplar", ha anunciado en la revista Vogue que ha sido madre recientemente gracias a la contratación de un vientre de alquiler.

Con un artículo redactado en primera persona, donde demuestra sus dotes de escritora y guionista, y donde, paradójicamente, como icono del feminismo moderno, blanquea a su favor el proceso de la maternidad subrogada, Dunham cuenta, con todo detalle, cómo, después de 12 años de infertilidad, contactó con una mujer que quería "emprender el viaje" por la medicina de la fertilidad. Aclarando también que ella ya tenía marido e hijos y dando a entender que la decisión de alquilarla fue un acuerdo entre las dos.

Como en la trama de 'El Cuento de la Criada', la actriz habla en todo momento en plural en lo que al embarazo de la otra mujer se refiere: "Tras la transferencia, que fue tan breve como una prueba de estreptococos a un niño e infinitamente menos dramática, el médico nos dijo que nos haría una prueba de embarazo dentro de 10 días. Podíamos hacernos pruebas caseras antes de esa fecha, pero a muchos futuros padres, eso les provocaba más ansiedad", relata.

"Quedé en un café con nuestra madre subrogada"

Sin embargo, niega haber tenido los celos que, en la ficción, Selena Waterford sintiera por las sensaciones del embarazo de Defred: "A medida que iba conociendo a nuestra madre subrogada, los sentimientos que pensaba que tendría, de alguna manera, no aparecieron: concretamente, los celos de que esta mujer pudiera hacer por un niño -por mi hijo- lo que yo no podía. Llevarlo a salvo en su cuerpo, alimentarlo y darle cobijo, regular el sistema nervioso del bebé, con firmeza y cariño", confiesa en Vogue.

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"No puede ser que esto lo haya escrito Lena"

Así, Lena llega al momento del parto, eludiendo el hecho de que su hija - ha sido una niña - sería inmediatamente separada de su gestante: "Estaba tan absorta en nuestra madre subrogada —maravillada por su concentración, por ese momento de silencio seguido de lo que sonó como un rugido— que me olvidé de mirar hacia abajo hasta que oí el llanto de nuestra bebé. Vi su carita, jadeando igual que ella. Hola —dije—. Soy tu mamá. No… no te pareces en nada a como me la imaginaba, pero eres exactamente como debes ser. Llevábamos tiempo esperándote, ¿lo sabes? Ha sido un detalle por tu parte venir", concluye la actriz.

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Su texto, que Vogue acompañó con varias fotografías de Dunham, su marido y la pequeña 'Lena Baby', ha causado un aluvión de críticas y una gran decepción entre las fans de la actriz, a la que consideraban una gran defensora del feminismo: "No puede ser verdad que ella haya escrito eso, que quiera compartirlo públicamente, que un medio de comunicación lo publique... Y no, no forma parte del guion de 'El cuento de la criada', es un artículo de Lena Dunham", se lee en un comentario de Twitter.

En España, personajes como la directora Chloe Wallace han expresado su "profunda tristeza" y "total desacuerdo" con la decisión tomada por Dunham, así como la influencer y escritora conocida como 'Perra de Satán', que ha señalado la hipocresía y "absoluto terror" por haber usado un "sano y fuerte" cuerpo subrogado.