Una pareja de Los Ángeles, arrestada por abusar de forma "horrenda" de 14 niños nacidos por gestación subrogada: nalgadas, golpes y gritos.

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"Este caso no tiene precedentes. Es horrendo. Y el abuso físico, las golpizas y los castigos que recibieron estos niños tan pequeños son despreciables”. Son las palabras del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ante un caso que ha conmocionado a la opinión pública americana. “La casa solo podía describirse como una casa de los horrores para estos niños tan pequeños”.

En 2025, 15 niños fueron retirados de la lujosa residencia de la pareja en Arcadia tras una denuncia de abuso, y se localizaron otros seis que vivían en otros lugares. Sus edades iban de los dos meses a los 13 años, aunque la mayoría tenía entre uno y tres años.

Guojun Xuan, de 66 años, y Sylvia Zhang, de 39, fueron acusados de conspiración para cometer abuso infantil, complicidad y por disuadir a testigos. “El número de niños sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa. La policía cree que Zhang dio a luz a uno o dos de los niños, mientras que el resto nació mediante gestación subrogada. Ellos se declaran inocentes.

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Las lesiones de un bebe de dos meses en la cabeza dieron la señal de alarma

Los presuntos abusos de 21 niños salieron a la luz después de que la policía acudiera a atender un aviso sobre un bebé de dos meses, que fue llevado al médico por traumatismo cranoencefálico dos días después de que presuntamente fuera golpeado por una niñera.

La niñera de la pareja, Chunmei Li, fue captada por las cámaras de seguridad sosteniendo al bebé dentro de la casa. Las imágenes obtenidas por los investigadores muestran al bebé llorando durante unos segundos hasta que se escucha un golpe y que el llanto cesa repentinamente. La policía escribió que , tras el intento infructuoso de Li por despertarlo, el video muestra cómo lo sacude. Li sigue prófuga y se cree que huyó a China, según los investigadores. Se enfrenta a hasta 12 años de prisión.

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Tras los efectos provocados por este zarandeo al bebé, Zhang llevó al niño al hospital, donde —según la acusación— mintió al personal médico y afirmó que el bebé se había caído de una cama el día anterior. El personal del centro de salud advirtió las inconsistencias y notificó a las autoridades.

Cuando efectivos de la Policía de Arcadia llegaron a la residencia el 7 de mayo de 2025, se encontraron condiciones más graves. Las autoridades colocaron a los 21 menores bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, donde permanecen desde entonces.

En julio de ese año, la policía realizó un allanamiento formal en la propiedad. El 6 de octubre de 2026, el FBI ejecutó además una orden de allanamiento propia en el domicilio, de forma paralela al operativo del Departamento del Sheriff. La pareja había sido detenida ese verano por sospechas de poner en peligro a menores, pero fue liberada sin cargos en ese momento.

Zhang le habría ordenado a una niñera esconder los palos utilizados para los castigos

Según la acusación, antes de que la Policía llegara al domicilio el 7 de mayo, Xuan y Zhang habrían instruido a algunos de los niños para que negaran haber recibido golpes, y Zhang le habría ordenado a una niñera esconder los palos utilizados para los castigos, de acuerdo con lo consignado en la queja penal.

La pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y presuntamente hizo declaraciones falsas a al menos dos mujeres que actuaron como gestantes, afirmando que Zhang tenía dificultades para concebir. También contrataron a niñeras para supervisar y disciplinar a los niños, quienes pasaban varias horas al día en aulas improvisadas dentro de una lujosa casa en el condado de Los Ángeles.

Centros de aprendizaje, con cámaras, donde los niños eran adiestrados con violencia

Había más de 30 cámaras en el interior de la vivienda que vigilaban a los niños y a las niñeras. En ella había 'centros de aprendizaje', donde se cometía violencia contra los menores. En un periodo de once días, entre el 27 de abril y el 7 de mayo de 2025, algunas niñeras fueron grabadas dando nalgadas, bofetadas o golpes a los niños. En una ocasión, una niñera golpeó a un niño con un zapato, mientras Xuan y Zhang reían al ver la grabación, según la denuncia.

El 30 de abril del año pasado, Xuan entró en una de las aulas y presuntamente ordenó a una niñera que golpeara con más fuerza al niño. Posteriormente, se acusa al hombre de propinar repetidas nalgadas al menor, darle golpes a mano abierta en la cabeza y levantarlo por un brazo mientras continuaba golpeándolo. A las niñeras se las instruía para que “no dejaran marcas físicas en los niños”.

Una de las habitaciones, que no contaba con cámara, era usada por algunas niñeras que llevaban allí a los niños, quienes podían escucharse gritando desde fuera, aseguró la Fiscalía.

La pareja quería educar a los niños para que "fueran productivos"

Mitchell Krems, abogado de Xuan, declaró a ABC7 cuál era el objetivo de su cliente al acometer estas prácticas. Su objetivo era criar hijos que llegaran a ser “adultos productivos”.

La razón por la que tiene todos estos hijos es que desea que contribuyan a la sociedad. No es un hombre que busque la autocomplacencia”, afirmó Krems. “Algunas personas adineradas podrían gastar en joyas o automóviles, pero él dedica sus recursos a facilitar la educación de sus hijos para que puedan convertirse en filósofos, médicos, investigadores e inventores que ayuden a la sociedad”.

La pareja fue enviada al tribunal de Pasadena y quedaron bajo una fianza de 20 millones de dólares cada uno. En caso de condena, Xuan podría recibir una pena máxima de 17 años y cuatro meses de prisión, mientras que Zhang se enfrenta hasta 11 años y ocho meses, según ABC7 News.