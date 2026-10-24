Fiesta 24 OCT 2026 - 16:45h.

La colaboradora habla por primera vez sobre la breve relación que tuvo con Arkano y se sincera sobre el motivo de su ruptura con él

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Arkano está en el punto de mira en 'Supervivientes All Stars' por su relación con Ivana Icardi, con quien, tras tener un acercamiento, ha decidido tomar distancia. En 'Fiesta', los colaboradores del programa opinan sobre el cambio de rumbo del cantante, especialmente después de que Rosa Benito explotase contra él por esta misma cuestión. Ha sido entonces cuando Amor Romeira se ha sincerado sobre el breve romance que tuvo con el concursante.

La exmujer de Rosa Benito considera que Arkano no ha sido honesto. Una opinión que le ha trasladado a su compañero en un tensísimo encontronazo que ha protagonizado con él. En el plató del programa de Emma García, los colaboradores se posicionan y Amor Romeira echa un cable al cantante, asegurando que "lo conoce muy bien".

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Una frase que ha llamado la atención a Emma García, que se interesaba por conocer la razón por la que la colaboradora conocía tanto a Arkano. "Tuve con él una historia muy bonita. Estuvimos varios meses, fue una relación muy bonita donde había muy buena conversación", ha declarado Amor Romeira.

Amor, sobre su relación con Arkano: "Siempre me dijo que quería una relación abierta"

Tras esta confesión, Amor Romeira ha dado más detalles al respecto, asegurando que en ningún momento tuvieron una etiqueta: "Él es muy correcto a la hora de medir cómo es la relación. Siempre me dijo que quería una relación muy abierta, que no tuviéramos etiquetas, que pudiéramos estar con gente ambos y que no pasara nada".

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Sorprendido por las palabras que la colaboradora le ha dedicado a Arkano, del que guarda un bonito recuerdo, Kike Calleja ha cuestionado a la colaboradora: "Nos está contando el cuento de la cenicienta... Yo he hablado con Arkano y él no habla así de ti. No le da ese romanticismo que tu le estás dando, has sido una más".

"No estoy entendiendo cuál es el concepto de que hable o no hable de mí. A mi me parece una persona preciosa que me dejó ser libre en una relación", ha replicado Amor, que asegura que la relación no era un secreto y que fue el propio Arkano quien la hizo pública. "El fue maravilloso y me acuerdo de reírme mucho con él".

También Amor Romeira ha hablado sobre cómo terminó este romance: "´Él conoció a una chica, se echó una novia. De hecho, me comentó que estaba con la chica". "Yo me divertí mucho con él y eso que estoy viendo es la realidad, cuando dice que quiere frenar y que no les gustan los tiempos, él es así. Es como me gusta que sean las personas: sinceras", ha sentenciado Amor.