Laura Corsini, empresaria y fundadora de la firma de moda Bimani, ha querido rendirle homenaje con una carta en sus redes

Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte

Compartir







La familia Corsini está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Jacobo Corsini Muñoz de Rivera, cuyo fallecimiento ha sido comunicado públicamente por sus hijas a través de las redes sociales. Laura, Alejandra y Marta han compartido imágenes y vídeos junto a su padre para recordar los momentos vividos con él y expresar el dolor por su pérdida. Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte.

Laura Corsini, empresaria y fundadora de la firma de moda Bimani, ha querido rendirle homenaje con una carta en sus redes sociales. La publicación está acompañada de varias fotografías en blanco y negro de su boda, una ocasión en la que su padre ocupó un lugar especial.

Las emotivas despedidas de sus hijas

"Querido papá, caminarás a mi lado, bailarás de mi mano, viajarás con nosotros allá donde vayamos. Viviré siguiendo tu ejemplo. Vivirás día a día en mi memoria y, en cada paso que dé, te celebraré, te honraré", comienza escribiendo.

"Te seguiré pidiendo consejo y aprenderé a sentir tus señales. Te hablaré como siempre lo hacía y, juntos, encontraremos una nueva forma de disfrutar de ti. Recordaré a diario cada uno de tus rincones. Te buscaré en tus lugares favoritos, en Mamá, en mis hermanos, en mis hijos y en todo aquello que me recuerde a ti. Te quiero con toda mi alma", comparte.

La muerte de Jacobo Corsini también ha motivado las muestras de cariño de sus otras dos hijas, Alejandra y Marta, que han publicado sus propias despedidas: "Como decía hoy mi hijo cuando se ha enterado de que ya no volverá: “no puede ser, es demasiado pronto”", ha compartido Alejandra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Y así es, se ha ido muy rápido, apenas sin avisar, en silencio, y dejándonos con el corazón roto. Pero estoy convencida de que él lo tenía todo planeado y ha elegido el momento perfecto. No quería dejar de ser independiente, no quería que tuviéramos que cuidarle y ser una “carga” para nosotros. Así era él, el más generoso, el más cabezota y el que nos cuidaba a todos", ha lamentado.

Jacobo Corsini era padre de Laura Corsini y tío de Belén Corsini, condesa de Osorno y esposa de Carlos Fitz-James Stuart, hijo del duque de Alba.