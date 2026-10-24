El emotivo mensaje de Dani Martín tras la muerte de su padre

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba" ha compartido el artista

Dani Martín ha contado el motivo de la canción de los conciertos en Barcelona: su padre ha fallecido

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Dani Martín se veía obligado a cancelar sus conciertos de este viernes y de este sábado en Barcelona. El equipo del artista compartía la noticia debido a una "situación familiar de extrema gravedad" que finalmente hoy el propio cantante ha confirmado: el fallecimiento de su padre.

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba. De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue de lo más sanador", ha compartido en sus redes sociales.

"Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda", ha continuado. "Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. Vuela alto, capitán", ha zanjado.

Las redes sociales se vuelcan con Dani Martín

Tras el anuncio, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias hacia el artista. Numerosos seguidores han querido mandar un mensaje de ánimo y cariño a Dani Martín, que también ha recibido muestras de cariño públicas de compañeros de profesión como Leire Martínez, el grupo Supersubmarina, Dani Fernández o Pancho Varona.