La reina ha sufrido un resbalón por el pavimento mojado de la embarcación, aunque todo ha quedado en una anécdota

El gesto de la Reina Letizia con los periodistas en su visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026: "¿Has madrugado mucho?"

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La reina Letizia ha protagonizado un pequeño susto durante su visita en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes.

El reconocimiento pone en valor el compromiso de la cofradía con la tradición marinera, la sostenibilidad y la conservación de la cultura pesquera y la Familia Real ha podido conocer de cerca la historia de esta tradición. Durante su visita, los reyes, acompañados de la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, han subido a bordo del barco 'Nuevo Sandra María'. Allí, la reina ha protagonizado una caída al sufrir un resbalón por el pavimento mojado de la embarcación, aunque todo ha quedado en una anécdota.

La Princesa Leonor destaca la labor de la Cofradía de Santa Ana para preservar las tradiciones marineras

La Princesa Leonor ha puesto fin al acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana con un discurso en el que ha puesto de relieve su trabajo para merecer el galardón. Tras recorrer distintos puntos de Llanes con motivo de la entrega del pueblo, la Princesa ha subrayado la importancia de la cofradía tanto en el ámbito económico como en la preservación de tradiciones marineras.

Ha destacado la Princesa de Asturias que la cofradía "no solo contribuye al desarrollo económico, hostelero y turístico de la zona, sino que además lo hace conservando la forma tradicional de la pesca artesanal y de la bajura", al tiempo que ha enfatizado su compromiso con "la explotación responsable y sostenible de las especies, el cuidado de los caladeros y la limpieza de nuestras costas".

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Ha resaltado además que la Cofradía de Santa Ana es también un "motor social" y organiza durante todo el año actividades culturales e iniciativas solidarias que contribuyen a preservar los valores y tradiciones de las villas marineras, reconociendo así el papel multifacético de la institución en la comunidad local.

En su intervención, ha subrayado que toda la sociedad le debe mucho a los pescadores. "Es un sector que exige mucho sacrificio y no solo por la dureza del trabajo en la mar, sino por el bienestar de las personas", ha dicho evocando además la histórica labor de las mujeres pescadoras que "recorrían todo el concejo y más allá, a menudo empapadas y agotadas con más de 20 kilos de pescado fresco para venderlo por los pueblos".