Francisco Javier, presunto hermano de Kiko Rivera, por primera vez en un plató: "Me pidió que nos hiciéramos una prueba de ADN"

No es la primera vez que se cuestiona el hecho de que Paquirri no sea realmente el padre de Kiko Rivera (hasta el hijo de Isabel Pantoja se lo ha cuestionado ), pero sí la primera vez que Francisco Javier, hijo del doctor Cariñanos , concede una entrevista en televisión para hablar de su supuesto hermano. Emma García charla con el joven en el arranque de 'Fiesta', el nuevo programa de los fines de semana.

Francisco ha comenzado su relato explicando que él se crio creyendo que el famoso Doctor Cariñanos, asesinado por ETA, era su padrino : "Cuando mataron a mi supuesto padrino mi madre me confesó que realmente no era mi padrino, si que era mi verdadero padre".

Durante su adolescencia, Francisco escuchó en innumerables ocasiones que Kiko era su hermano: "Tenemos amigos en común y siempre me han dicho que Kiko dudaba de su paternidad, y que se preguntaba si yo sería su hermano". Francisco y Kiko se ponen en contacto a través del paparazzi Sergio Garrido para encontrarse y así poder hacerse una prueba de ADN: "Sergio me dio su teléfono, le llamé y se puso muy contento por mi llamada, él quería hacerse las pruebas y el propio Borja Thyssen le había dicho cómo hacerlo".

Sin embargo, Kiko y Francisco no se pusieron de acuerdo con la forma de proceder: "Él quería que yo me hiciera la prueba y luego se la mandara a él, él quería saber si era mi hermano pero no quería que yo lo supiera". Como no llegaron a un entendimiento, la prueba de ADN no llegó a realizarse.