Kiko Matamoros llama en directo para darle una noticia a Makoke: la va a demandar

Kiko Matamoros y Makoke se verán las caras ante el juez.

La semana pasada, Makoke habló de un supuesto delito de extorsión que sufrió Kiko Matamoros hace años, cuando ellos aún eran pareja. Una información que no cayó nada bien en el colaborador de 'Sálvame', que no dudó en negarlo en su programa. Makoke insiste en que lo que contó es verdad y él decide dar un paso al frente para frenar este asunto: demandar a su exmujer.

La llamada de Kiko Matamoros para advertir a Makoke

"No quiero hablar con esta señora", es lo primero que dice Kiko nada más saludarle en directo. "Llamo para esclarecer la verdad. La tenéis en la hemeroteca. Me sorprende que se dé una versión distorsionada a la que en su día se dio. En mi vida me ha extorsionado nadie con ningún carácter sexual. No he tenido una relación con esa chica", comenta Kiko ante una impasible Makoke, que decide no interrumpir.

"Me parece gravísimo. Hay un ilícito legal absolutamente claro. No estoy para que nadie esté hablando de mi por televisión permanentemente para tener una percha. Y como es mentira, y está la hemeroteca donde no se hace alusión a ninguna extorsión, por el mismo procedimiento que tuvo acceso a mi correo electrónico, va a presentar en el juzgado las pruebas de la difamación de la que he sido objeto", añade el colaborador. Con estas palabras, Kiko deja claras cuáles son sus intenciones.

