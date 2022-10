La hermana de Dinio, tras su detención por amenazar a su mujer: "Estaba bajo los efectos de sustancias"

Hablamos en directo con Yurima , la hermana de Dinio, que nos habla del delicado estado por el que atraviesa el exactor de cine para adultos: “Mi hermano estaba bajo los efectos de sustancias. Me cuentan que estos problemas vienen de un tiempo para acá (problemas que no quiere especificar), que tienen que ver con sustancias, con cosas que se saben”.

“Hasta que no pase una desgracia… pensamos que es para llamar la atención, pero son personas que, en realidad, necesitan ayuda”, continúa diciendo Yurima. Pero lo cierto es que los hermanos no tienen apenas relación: “No nos hablamos, pero sé que no está bien y sé las cosas que está pasando”.