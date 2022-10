Ana María Aldón reacciona a las palabras de Patricia Donoso y responde

“Yo nunca he tenido la impresión de que me haya sido desleal ”, continúa diciendo Ana María. “Es verdad que es cariñoso y, desde la distancia, ha podido parecerle a ella que es un roneo . Yo me río porque ya he llorado mucho. Es surrealista ”, le cuenta a Emma García en una entrevista exclusiva al inicio del programa de ‘Fiesta’.

Pero ¿cómo se tomó Ana María el enfado del torero? “Yo no estaba en casa y cuando me dijeron lo que había pasado no me lo creía. Hace unos instantes me han puesto 20 segundos de un vídeo en el que veo a mi marido gritar y no me gusta que él esté nervioso ni que se lo tome así. Prefiero que no vea nada y lleve una vida tranquila”. Asegura, además, que no la conoce de nada, aunque su nombre le quiere sonar de algo.