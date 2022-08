Ana María confirma que hay crisis en su matrimonio: "Estoy más enamorada de mí que de él"

Ana María Aldón pone fin a los rumores y cuenta en qué punto se encuentra su relación con el torero José Ortega Cano

Ana María, tajante: "Él es el padre de mi hijo y ese vínculo nadie lo va a poder romper"

Ana María Aldón da su versión de cómo fue la famosa pelea con Gloria Camila y Ortega Cano

El regreso de Ana María Aldón a televisión después de semanas alejada de los focos ha sido apoteósico. La todavía mujer del torero José Ortega Cano ha vuelto con ganas y ha contestado, uno a uno, a todos aquellos que han hablado sobre ella y sobre su matrimonio en los últimos tiempos por los platós de televisión.

Ana María Aldón ha respondido sin pelos en la lengua a la hija de su marido, Gloria Camila, a la conocida como 'la vecina traidora' y a los colaboradores de 'Sálvame' entre otros. Pero sin duda la pregunta que más se ha formulado estas semanas en los platós no ha sido otra que en qué punto se encuentra el matrimonio del torero y la diseñadora.

Lejos de lo que muchos podían esperar, Ana María Aldón ha contestado claramente y en el plató de 'Ya es verano' (sin exclusiva en una revista de por medio) a la gran cuestión: ¿sigue la relación con Ortega Cano o han puesto fin a su historia de amor?

"Hemos hablado muy poco, nos damos los buenos días y las buenas noches, eso por supuesto, pero quiero decir que mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca puede dejar de ser el padre de mi hijo, él es el padre de mi hijo por encima de todo, eso para mí es lo que tiene más valor y es un vínculo que no va a poder romper absolutamente nadie, podremos romper nosotros el nuestro, pero el vínculo que tiene él con nuestro hijo es de por vida, él es su padre y es un padre maravilloso, es justo que lo diga (...)

Si no sabemos nosotros mismos lo que va a pasar con nuestro matrimonio cómo lo van a saber los demás, nosotros aún no nos hemos sentado a hablar de nada y yo por el momento no tengo ninguna intención de sentarme, a mí nadie me va a marcar los tiempos, ni a mí ni a mi marido, si tenemos que decidir algún día algo lo haremos nosotros (...)

Los demás podrán hablar cuando nosotros, si llega el momento, tomamos una decisión, mientras que ese momento no llegue pues los demás lo único que pueden hacer es especular, pero eso trae que se hable continuamente de lo mismo. Nosotros no hemos hablado en ningún momento de separación, eso quiero dejarlo claro, no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio, crisis sí que hay, ¿y qué hacemos?, hay que tener en cuenta que nos ha cogido unas vacaciones de por medio y que nosotros tenemos un hijo maravilloso y que tragaremos sapos si hace falta para evitar que el niño se contamine de nada, el niño tiene que seguir viendo a su madre y a su padre bien y por él haremos lo que haya que hacer".

Ana María planta cara a los colaboradores como nunca antes

Más tarde, junto a los colaboradores, Ana María ha dado más detalles sobre su crisis con Ortega Cano. La nueva colaboradora de 'Ya es verano' reconoce que el día en el que el torero reconoció en 'Viva la vida: especial verano' que Rocío Jurado era la mujer de su vida, marcó un antes y un después.

Nuestra nueva compañera no sabe si su crisis tendrá solución, pero ella mantiene la esperanza en que sí la tenga y, cuando le preguntan qué se ha roto, responde: "No se ha tenido que romper algo, quizás la que ha cambiado soy yo. Hay cosas que antes toleraba y ahora no".

Ana María no es capaz de responder a la pregunta de si sigue enamorada de su todavía marido, José Ortega Cano, pero sin embargo sí que tiene claro que en estos momentos se siente más enamorada de sí misma que del torero. En cuanto a la relación que mantiene con Gloria Camila, Ana María aprieta los dientes y no se moja: "Yo, igual que dice ella, no os puedo responder a lo que siento por ella, pero sí que os digo que rencor no siento, no es que haya pasado una cosa grave, es que han pasado cosas que no se deben permitir ni por su parte ni por la mía".

La diseñadora ha confesado que en más de una ocasión le ha explicado a su todavía marido los motivos de su descontento, algo ante lo que el torero no ha dudado en pedir perdón: "Él evita los conflictos, él cuando yo le digo que hay cosas que me molestan no me replica, lo que hace es pedirme perdón".

Ana María defiende a su hija Gema