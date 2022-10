Lo que más le molesta a Makoke es que hable sobre su hija: “Eso es absolutamente falso y por ahí no te lo voy a tolerar. Eres un sinvergüenza, no tienes otra palabra. No lo voy a pasar”, y aprovecha para atacar a Matamoros. “Con mis hijos me llevo bien, con los dos, hablo todos los días. Yo no tengo un problema, lo tiene otro señor, no voy a mostrar más pruebas”.