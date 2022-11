Amor Romeira cuenta qué conversación tuvo con Ana María Aldón detrás de cámaras: "Nos abrazamos"

La exconcursante de 'GH' ha explicado los detalles de su encuentro en privado con la ex de Ortega Cano

Amor Romeira también le ha mandado un mensaje a la hija de Ana María, Gema Aldón

Emma García planta cara a Amor Romeira por su guerra contra Gema Aldón: "Es un golpe bajo"

Amor Romeira ha visitado el plató de 'Fiesta' para hablar de su enemistad con Gema Aldón, con la que ha protagonizado varios rifirrafes en Twitter. La madre de Gema, Ana María Aldón, también se encontraba en plató y le ha explicado a la exconcursante de 'Gran Hermano' que su hija no conoce a su padre y que ella no debería hablar de ese tema públicamente, porque está mencionando a personas anónimas, ajenas al mundo de la televisión.

Gema Aldón ha aplaudido en Twitter las declaraciones de su madre en 'Fiesta', con indirecta incluida para Amor, pues ha usado una de las palabras que más utiliza la canaria: "ubicaína". "Mamá dando ubicaína, te quiero madre", ha comentado Gema junto a un vídeo del cara a cara entre Ana María y Amor, a la vez que añadía en otro tuit: "Bueno pues la conclusión de todo esto es que no ofende quien quiere, sino quien puede".

La de Fuerteventura no se ha quedado callada ante estas dos indirectas de Gema y le ha escrito un largo hilo en Twitter, en el que la ha mencionado, para explicarle qué conversación tuvo con Ana María antes de entrar en el plató de 'Fiesta': "Te voy a contar un par de cositas, Gema Aldón, por si tu mamá no te las ha contado. Cuando llegué a Telecinco con la primera persona que me encuentro es con tu madre. Nos abrazamos con un abrazo de cariño, y me susurro: 'No le des mucha caña a mi niña'".

"En ese momento empatizo con una madre. Y la puedo entender. Me estoy peleando con su hija. Le digo: 'Lo que yo tenga con tu hija es con ella, yo no voy a tener una guerra contigo'. Tu madre contesta: 'Lo sé, y yo no me voy a llevar mal contigo porque tú te pelees con mi hija'. Entramos en la reunión. Siempre juntas, hablando, comentando", ha asegurado Amor Romeira, recalcando que solo debatió con Ana María en plató y que realmente se llevan muy bien.

La amiga de Gloria Camila también ha explicado que, cuando Emma García le dice que le está dando "un golpe bajo" a Gema y ella amaga con contar el golpe bajo de la hija de Ana María le dio a alguien, se abstiene de relatarlo porque la ex de Ortega Cano le pide "con la mirada" que no lo haga: "No lo hice por no ponerte a la altura de la mierda y por lo tanto hacer sufrir a una madre. Pero veo que te gusta ser mierda, disfrutas siéndolo".

"Por lo tanto, vamos a contar tu golpe bajo. Cuando yo me pongo a exponer a tu padre. Y te digo que hables de él, que vayas con Carlota Corredera al programa '¿Quién es mi padre?', tú contestas: 'Yo sé quien es mi padre. La que tiene que ir es tu amiga (Gloria), a que busque el suyo'. ¿Se puede ser más sucia que tú? El padre de Gloria Camila es Ortega Cano. Pero dices lo de que busque a su padre porque es adoptada", ha comentado Amor.