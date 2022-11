La polémica Patricia Donoso ha conectado en directo con 'Fiesta' por videollamada y ha protagonizado un nuevo y tenso encontronazo con uno de los colaboradores. En esta ocasión ha sido Ana María Aldón el objetivo de sus dardos y es que la cordobesa explicaba al principio de la conexión que no pensaba responder "ninguna pregunta de esa mujer".

Cuando Emma García le preguntaba el motivo por el que no quería hablar con la todavía mujer de José Ortega Cano, la millonaria explicaba que unas declaraciones de la diseñadora en 'Fiesta' hace ya algunas semanas le habían hecho tomar esa determinación:

"Yo no hablaría con ella nunca, una mujer que dice que si una coquetea la pueden tocar no me merece la pena ni siquiera dirigirle la palabra".