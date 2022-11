Ana María, no solo ha desvelado que ha encontrado por fin un nuevo hogar, si no que ha dado detalles de cómo es esta casa en la que piensa empezar una nueva vida . La ganadora del 'Mediafest Night Fever' ha explicado que se trata de una casa , no de un piso, y que es muy luminosa . La vivienda se encuentra en un radio de menos de 20 kilómetros del colegio del hijo que la expareja tiene en común y tendría una decoración minimalista , justo los requisitos que Ana María pedía.

Sin embargo, Ana María Aldón ha asegurado que algunos rumores sobre el acuerdo no son ciertos: "No es verdad que él me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies y no necesito que nadie me pague nada".