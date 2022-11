Jessica Bueno y Jota Peleteiro han roto su relación tras años de matrimonio y dos hijos en común (tres hijos contando con el que ella tuvo con Kiko Rivera ) . Amor Romeira tiene toda la información sobre esta inesperada ruptura. Al parecer, esta ruptura no es nada reciente, pues se habría producido hace ya algunos meses e, incluso, él ya vive con otra mujer.

Estos son los detalles que da, en exclusiva, la colaboradora: “Las informaciones me vienen del entorno de la chica que aparece en la vida de él. Hablé entonces con el entorno de ella (de Jessica) y me confirmaron que era cierto”. Esta noticia pilla por sorpresa tanto a los colaboradores como a Emma García, que no se lo esperaban.