Jorge Pérez dio todas las explicaciones el sábado el 'Fiesta' después de que filtrara su tonteo con Alba Carrillo en la fiesta de empresa. El colaborador confesó sentirse mal por lo que él consideraba una traición hacia su mujer, aunque niega que entre él y Alba haya habido beso alguno (aún así, reconoce cierta deslealtad por su parte, porque su relación con su compañera se le ha ido de las manos). Ahora, escuchamos a Alba Carrillo, que responde en plató.

Alba Carrillo responde a la polémica de su vídeo con Jorge Pérez

Alba Carrillo se muestra muy seria cuando el programa le muestra todas las imágenes de la fiesta en la que aparece junto al colaborador. "Una cosa es vivirla y otra es verla y verte", apunta Emma García. "Estoy recibiendo muchos mensajes. Algunos bonitos, pero también muchas críticas. Estoy... a ratos porque Jorge es mi amigo, le tengo cariño y hemos metido la pata", comenta la colaboradora junto a la presentadora.

"No lo estoy pasando bien", avanza Alba, que dice tener muchas ganas de explicarse. "No me gusta ver estas imágenes", añade y cuenta cómo comenzó a enterarse de que estos vídeos estaban circulando de móvil a móvil. "Sí que es verdad que yo no lo vi tan grave durante el momento, porque tenemos ese tipo de complicidad. Obviamente, si hubiéramos querido hacer algo no lo hubiéramos hecho delante de todos. No hemos tenido esa relación fuera de los platós".

"Yo pensé que eso era cosa del trabajo, un feeling entre dos personas atractivas. Pero no pensé que fuera a irse de las manos", continúa diciendo Alba, que asegura no ser consciente de que estaban siendo grabados. "No esperaba que ocurriera esto y me duele porque es Jorge. Lo pasé mal por él, por Alicia y por mi", reconoce.

Alba Carrillo opina sobre la negación de Jorge Pérez

Jorge Pérez negó que hubiera beso, y Alba lo entiende: "Habría que ponerse en su situación. Pero también digo que lo de menos es el beso. También digo que no había una intención más allá de eso. Es mi amigo y le quiero mucho, es una situación que podríamos habernos ahorrado por el daño que hemos hecho. Me da pena que se pueda estropear nuestra relación de amistad, no ha merecido la pena. Estaremos de acuerdo los dos en que fue una metedura de pata".

Tras ver las imágenes de Jorge derrumbado, Alba se sincera: "Me da ternura y, como hombre, lo valoro. A mí me han sido infiel y hubiera agradecido que hubieran dado la cara así por mi y no me hubieran tachado de loca. A la que tiene que dar explicaciones es a su mujer. No hubo nada más ni ha habido nada más fuera de aquí. Nos hemos mensajeado, pero como amigos. Esto puede fortalecer su relación, no tengo ninguna duda. Ojalá".

Alba Carrillo: "No estoy enamorada de Jorge ni él de mi"

Alba confía en que la relación entre Jorge y su mujer se solucione e, insiste que entre ellos no hay nada más allá de ese tonteo: "Es normal que a ella le hayan dolido esas imágenes, pero no ha habido nada más. No está enamorado de mí ni yo estoy enamorada de el. Su relación no es algo insalvable. Todos cometemos errores".

Jorge Pérez: "Quiero recuperar a mi mujer"