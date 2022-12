Ana María Aldón llora al descubrir lo que su hija dice de ella en una entrevista: "No he estado a la altura como madre"

Ana María Aldón no ha leído la entrevista de su hija Gema en 'Lecturas'.

Ana María escucha, por primera vez, las demoledoras palabras de su hija.

Madre e hija hablan en directo: "Perdóname si no he estado a la altura como madre".

El sábado, Gema Aldón fue entrevistada en el ‘Deluxe’ para aclarar qué fue lo que dijo ante la revista ‘Lecturas’ y cuyas palabras han sido malinterpretadas, pues se daba a entender que su madre la había echado a la calle para vender la casa en la que vivía. Ana María reacciona a esta entrevista en ‘Fiesta’ y escucha por primera vez algo que reveló en esas páginas y que le han provocado mucho dolor.

Ana María comienza a explicar por qué no vio la entrevista del ‘Deluxe’: “Yo la entiendo. Cuando vine a vivir a Madrid, me hija vino conmigo. Ella no se habitúa, no está cómoda, prefiere estar donde se ha criado, en el pueblo y con la familia. A mí eso me costó, pero era mayor de edad y tomaba sus propias decisiones”. Pero lo cierto es que la colaboradora no había leído la entrevista de su hija y estaba a punto de descubrir algo muy duro.

Ana María descubre lo que su hija dice de ella en la revista

Es Emma García quien le dice a la colaboradora una frase en la que su hija dice algo así como “yo creo que mi madre, cada vez que me mira, recuerda el pasado tan duro que tuvo”. Ana María se derrumba al escuchar estas palabras, pues le provocan muchísimo dolor. Permanece cerca de un minuto sin poder pronunciar palabra. Emma le recomienda que lea la entrevista de ‘Lecturas’ para poder entender ciertas cosas que siente su hija y que parece que madre e hija nunca han compartido.

“Yo me quedé con 17 años con una niña en sus brazos mientras mis amigas hacían cosas típicas de su edad. Tuve que salir adelante y lo hice lo mejor que pude y supe. Ella ahora que es madre sabrá que yo hice lo mismo que ella, pero yo me aparté (del padre de su hija) y ella siguió con la relación tóxica (con su novio). Ella no quiso hacer lo mismo que hice yo, quizás porque no quería que su hija se criara sin padre”.

Ana María entonces cuenta cómo fueron esos meses en los que madre e hija tuvieron que separarse por este motivo y llega a decir que no sabe si su hija ha llegado a perdonarle, “aunque quizás soy yo quien no me lo ha perdonado a mí misma”. Después, Marta Riesco lee en directo algunos de los fragmentos de la revista y Ana María reacciona. “No leí la revista porque no quería que me perturbara en el concurso (Mediafest Night Fever) y lo cierto es que, a lo largo de la semana, no he tenido valor”.

La llamada de Gema Aldón a ‘Fiesta’: "Perdóname si no he estado a la altura como madre"