Gema Aldón relata el infierno que ha vivido con su expareja: "Los vecinos llamaron a la policía"

Muy afectada, Gema ha explicado que durante años se ha sentido incapaz de romper una relación que solo le traía problemas y malos tragos: "No sé si tú lo querrás decir o no, pero me consta que en más de una ocasión los vecinos han llamado a la policía por las cosas que se estaban viviendo en tu casa", le expresaba María Patiño.