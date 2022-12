Ana María, muy dolida con la filtración del convenio regulador sobre su hijo: "Yo para mí no pido nada"

La ex mujer del torero no entiende ni comparte que un acuerdo entre dos personas para el bien de un menor tenga que ser de dominio público y está bastante molesta. “ En todo lo que concierne al niño no voy a entrar , por favor, respetadlo”, ha dejado claro.

Son muchas las personas que han especulado y han acusado a Ana María de querer aprovecharse de la fama y el dinero del torero. Pero según ella, que en el convenio regulador no haya pedido una pensión compensatoria para ella “entra dentro de lo normal” aunque le corresponda por ley, ya que no quiere nada del dinero de Ortega Cano . “A lo mejor a los demás les sorprende, pero es que esa soy yo ”, ha dicho tajante.

La colaboradora ha dejado claro que ella no va a ser lo que los demás quieren que sea. Por lo que no les va a dar la razón a los que pensaron mal de ella en su día. “ Que piensen así de mí es un problema que tienen los demás ”, asegura. Además, reconoce que lo más le costó de firmar el convenio regulador es la posibilidad de estar una semana sin ver a su hijo, pero tiene claro que ni ella ni su padre van a estar tanto tiempo sin verlo, ya que se van a poner de acuerdo de la mejor manera posible.

Ana María reconoce que la separación les está sentando muy bien a los dos y que cuando ellos estaban juntos, no han salido juntos porque ella había muchos sitios a los que no quería ir. “Durante los 3 años de carrera yo no he ido a ningún sitio. Yo he estado trabajando mucho, mientras ellos han estado de vacaciones en Cádiz yo estaba trabajando en Madrid”, ha confesado. Aunque también asegura que durante su etapa como pareja han salido, pero a lo mejor “no lo han grabado”.