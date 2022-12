El padre de la nieta de Ana María Aldón estaría detrás de la incendiaria exclusiva hablando de la diseñadora

Ana María Aldón se quedaba literalmente congelada al ver los titulares que una presunta persona allegada a su hija Gema ha hecho recientemente en una conocida publicación. Aunque la diseñadora no sabe de qué persona se trata, lo que no duda en ningún momento es que este confidente no es alguien de la familia: "Nadie de nuestra familia haría estas declaraciones, nadie de nuestra familia querría dinamitar de esa manera nuestra relación, esa persona no solo no está de mi lado, tampoco está del lado de mi hija".

Ana María sí que ha leído estas declaraciones, pero asegura que Gema no lo ha hecho: "La llamé ayer para preguntarle si la había leído y ella me dijo que no había podido leerla porque estaba grabando un videoclip". Ana María cree tener sospechas de quién es la persona que ha hecho estas declaraciones: "Lo que ha dicho es mentira porque por ejemplo no es cierto que en casa de mi ex marido se le haya negado una habitación, ella se fue a la casa prefabricada que yo le compré porque necesitaba tener intimidad con su pareja".

Aurelio Manzano señala al posible confidente

Aurelio Manzano le ha puesto nombre a esta presunta persona cercana a la familia Aldón que ha hecho esas hirientes declaraciones. El colaborador defiende que el confidente que ha dado esta exclusiva no es otro que el padre de la hija de Gema, de quién la andaluza se ha separado recientemente tras una tormentosa relación.