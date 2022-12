¿Está Rosa López sola? ¿Es cierto que sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ no la consideran su amiga ? Después de destapar la entrevista en la que se dieron muestra del mal rollo entre la ganadora de OT1 y Natalia, Gisela y Geno , visita el plató de ‘Fiesta’ Verónica Romero , una de las pocas que defiende a la artista.

Verónica asegura tener buena relación con Rosa, aunque es sincera a la hora de confirmar que, en estos momentos, no tienen tanto contacto, pero no por nada en concreto. Habla de la relación que han mantenido durante todos estos años y de la amistad que les une (o no) con el resto de sus compañeros.