Desde que Chenoa dijera públicamente que Rosa López no es su amiga, sino su compañera, mucho se ha hablado del tema, pues se ha generado mucho debate sobre si las extriunfitas tenían que ser amigas o no. Muchos han hablado, pero la ganadora de OT 1 aún no se había pronunciado.

En ‘Fiesta’ se llegó a hablar del hecho de que algunos de los compañeros de Rosa no estaban muy contentos con ella por el hecho de que solo acudía a ellos cuando querían que promocionaran su música, pero después desaparecía. La cantante se pronunció a través de Iván Reboso pero, al fin, hemos conseguido hablar con ella.

"No me voy a dejar llevar por a prensa... porque a veces nos ponen arriba y otras, me parece súper tóxica", son las primeras palabras de la artista cuando le preguntas por las palabras de Chenoa. La cantante se muestra muy tajante y contesta así a nuestra reportera: "Nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimos y nadie va a romper lo que tenemos. Es normal que no te veas todos los días".

"No voy a alimentaros más", dice en un momento dado, y añade, visiblemente molesta: ¿Qué parte no entendéis de que somos amigos? Todos. No le doy más importantica. Te contesto por educación. Hacéis un comic de nuestras vidas y eso no se puede hacer", le dice a nuestra compañera, que se defiende diciendo que solo se hace eco de las palabras de Chenoa, que dijo que no eran amigas.

