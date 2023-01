La Policía se presenta en Mediaset para investigar el robo del móvil de Gloria Camila: "El ladrón es una persona conocida"

El colaborador de ‘Fiesta’, Jaime Rodríguez se ha sentado junto a Emma para explicar los últimos detalles sobre el caso del robo. Ha explicado que en el momento en el que ‘Fiesta’ emitió las imágenes donde Gloria dice que estaban las personas que presuntamente le habían robado, la hija del torero no tardó en ponerse en contacto con el programa para pedir ayuda con las imágenes .

Tras la llamada realizada al programa, la policía no tardó en personarse en las instalaciones de Mediaset para saber qué aparecía en las imágenes del programa y hacerse con ellas.

Jaime Rodríguez ha confirmado que el móvil ha aparecido: ‘’Hemos hecho una investigación muy precisa, no podemos decir quien lo tiene, pero ‘Fiesta’ sabe en manos de quien está ese móvil’’, aclaraba.

La llamada comienza con tono de preocupación: ‘’Soy Gloria, bueno Gloria Camila. Me han dado tu numero porque necesitaba que me facilitaras, a ver si es posible, los videos en bruto de cuando salen las chicas. Las que yo decía con sombrero, y para ver si me lo podrías facilitar’’. Y continúa pidiéndolo como prueba: ‘’Es como una prueba para la denuncia y entonces lo necesitan en comisaría. A ver si pudieses, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso’’, finaliza la llamada.