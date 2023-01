Conocimos a Noemí Ungría hace 20 años cuando se convirtió en concursante de ‘Gran Hermano 3’. Tras vivir una tormentosa relación con Raquel Morillas, Noemí se alejó de los medios de comunicación. En el año 2009, se caso con el paparazzi Enric Bayón, con quien tiene dos hijos. ¿Echa de menos la televisión? ¿Tiene relación con Raquel?

“Yo desconocía lo que decían de mí”, cuenta Noemí cuando habla de su alejamiento de la tele, “pero claro, lo que se veía de mí era bronca. Yo no he dejado a la tele, la tele me dejo a mí. No borraría nada. Lo pasas mal y bien y aprendes. Nos merecemos lo que nos pasa porque nos enseña".

Noemí Ungría no quiere saber nada de Raquel Morillas

Noemí no tiene relación con su expareja, ni quiere hablar de ella. Dice no arrepentirse de nada de lo que vivió, “pero malos recuerdos hay”. Eso sí, Raquel Morillas sí ha hablado de ella. Le hemos llamado y esto es lo que nos ha dicho:

“Siempre que se ha acercado a mí, ha sido para algo malo. Nada se me remueve, cero, me da igual, como si me dices que está muerta. No creo que haya un reencuentro, porque la última vez fue en un ‘Deluxe’ y se tomó un trankimazin”. Para Raquel, Noemí miente siempre y cree que no tiene el valor para “tener un cara a cara conmigo”.