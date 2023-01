Jota Peleteiro habla por primera vez de su ruptura con Jessica Bueno.

El futbolista niega que su divorcio fuese fruto de una infidelidad.

Marta Riesco habla, en exclusiva, con Jota Peleteiro y su novia, Miriam.

A finales del mes de noviembre, 'Fiesta' informó en exclusiva de la ruptura sentimental entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno. Esta información pilló a todos por sorpresa y muchos medio se hiciero eco de la noticia. Desde entonces, mucho hemos podido saber sobre los motivos que han propiciado esta ruptura.

Todo apunta a que el futbolista se enamoró de una joven en Ibiza que responde al nombre de Miriam. Fue tal el flechazo que Jota decidió cortar con Jessica diciéndole eso de "nos vamos a separar y no me preguntes los motivos" que reprodujo Amor Romeira en nuestro plató. Ahora, hemos podido conocer, al fin, la versión de Peleteiro. ¿Distará mucho de lo que se ha contado hasta ahora?

La versión de Jota Peleteiro: "No hubo una infidelidad"

Marta Riesco nos cuenta cómo ha sido su conversación con Jota Peleteiro: "Me dice 'ella y yo sabemos qué ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos, siempre voy a querer a Jessica'. Está tranquilo por cómo se han hecho las cosas y hay un acuerdo de divorcio que así lo corrobora.

"Me encargo de todo de la vida de mis tres hijos (no hace diferencia entre los dos que tiene con Jessica y el otro que ella tiene con Kiko Rivera). A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica Bueno me pidiera el divorcio", dice que la conoce en una reunión de trabajo y que es otra persona quien la contrata, no él (como se ha dicho).

"Quizás la clave está", dice Marta, "en que cuando Jessica le pide el divorcio, quizás esperaba que luchase por ese matrimonio, pero como las cosas no estaban bien, estaba de acuerdo con divorciarse. Insiste en que es totalmente falso que fuese por una infidelidad de él. Para él, Jessica y su familia son lo más importante y no quiere entrar en polémicas.

Miriam, la novia de Peleteiro: "No tengo nada en contra de Jessica Bueno"

Marta Riesco también ha podido hablar con Miriam: "La prensa se empeña en comprarme, en ponerme oficios a los que no me he dedicado. No soy modelo o influencer. Nunca me meteré con Jessica, la respeto a ellos dos y a sus hijos. No quiero ser famosa. Tú sabes que entre que dices que te divorcias y firmas, pasa un tiempo. La relación entre Jota y yo había empezado cuando había una propuesta de divorcio". Además, niega que fuera Jota quien le contratara.